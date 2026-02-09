Ο Ταμπόρδα ενημέρωσε για το “διπλό” και υπενθύμισε ότι το ποδόσφαιρο είναι θέαμα

Αυτό το “διπλό” δεν σημαίνει τα πάντα! Σημαίνει όμως πολλά για τον οργανισμό του Παναθηναϊκού και μπορεί να του αλλάξει τη ζωή, εφόσον το εκμετταλευτεί το “τριφύλλι”. Πρώτον τεράστια νίκη γοήτρου, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά.

Δεύτερον το πρωτάθλημα – σχετικά με την τετράδα – τώρα ξεκινάει. Διπλό… τονωτική ένεση ενόψει Κυπέλλου. Και τρίποντο που επαναφέρει σε τροχιά τετράδας την ομάδα, ανοίγοντας περισσότερο την πόρτα που οδηγεί στην Ευρώπη, αφού στο Κύπελλο τίποτα δεν είναι σίgουρο. Ευρώπη βγάζει και το γκρουπ 5-8, είναι όμως διαφορετικά τα δεδομένα για το πρεστίζ της ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.