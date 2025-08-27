Ένας Τζίμας... όνειρο: Τρελό ντεμπούτο με 2 γκολ ως αλλαγή στην πρόκριση της Μπράιτον

Ούτε 10 λεπτά δεν χρειάστηκε ο Στέφανος Τζίμας για να αποδείξει τι ποδοσφαιριστής είναι.



Ο νεαρός επιθετικός πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με του «γλάρους» και ήταν βγαλμένο από τα πιο τρελά του όνειρα. Ο Τζίμας μπήκε αλλαγή στο 66ο λεπτό του αγώνα για το League Cup Αγγλίας απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ και πρόλαβε να κάνει αισθητή την παρουσία του και με το παραπάνω. Με δύο γκολ στο 71' και στο 77' έδειξε με το... καλημέρα τα διαπιστευτήρια του. Ενώ σαν να μην έφταναν αυτά στο 86' έδωσε και την ασίστι για το τελικό 6-0.



Στην ίδια αναμέτρηση μάλιστα πραγματοποίησε και ο Μπάμπης Κωστούλας το ντεμπούτο του, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 78ο λεπτό.

Ο χορός των γκολ στην αναμέτρηση άνοιξε με τον Μποσκάγλι στο 13ο λεπτό, ενώ στο 20' ο Γκρούντα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη.



Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπράιτον δεν κατέβασε καθόλου ρυθμούς και στο 60 ο Γκόμεζ σκόραρε το 3-0, πριν ξεκινήσει το... σόου Στέφανος Τζίμας. Ο Έλληνας επιθετικός μόλις πέντε λεπτά μετά την αλλαγή του έφυγε στον κενό χώρο και απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα εκτέλεσε ιδανικά για το 4-0.



Δεν σταμάτησε όμως εκεί και στο 77' πήρε την μπάλα από τον Χάουγελ που εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος της αντίπαλης άμυνας και με περίσσια ψυχραιμία έγραψε το 5-0. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Ουότσον στο 86' εκμεταλλευόμενος την άψογη πάσα του Τζίμα για το τελικό 6-0.

What a performance in the @Carabao_Cup! 🔥 pic.twitter.com/mvON3TxGK8 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 27, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.