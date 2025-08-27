Ευρωμπάσκετ: Η Φινλανδία πήρε το σκανδιναβικό «θρίλερ»

Σε ένα δραματικό ματς, η Φινλανδία νίκησε τη Σουηδία 93-90 για την πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου του Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στο Τάμπερε κι υπερασπίστηκε την έδρα της.



Σε ένα πραγματικό ντέρμπι, η «οικοδέσποινα» Φινλανδία νίκησε τη Σουηδία 93-90 στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου του Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στο Τάμπερε και ξεκίνησε ιδανικά την προσπάθεια εισόδου στην τετράδα του γκρουπ και την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Οι Φινλανδοί είχαν το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως οι Σουηδοί δεν τους άφησαν ποτέ να πάρουν «ανάσα», ενώ απέκτησαν και προβάδισμα, με αποκορύφωμα στην τέταρτη περίοδο, όπου τελικά οι βολές των Φινλανδών και το άστοχο του Χάκανσον στην τελευταία επίθεση έδωσαν τη νίκη στους «οικοδεσπότες».Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι Μάρκανεν με 28, Μαξούνι με 15, Γιάντουνεν με 12 και Σάλιν με 11 πόντους.Για τους Σουηδούς, ξεχώρισαν οι Χάκανσον με 28, Γκάντεφορς με 15 και Μπιργκάντερ με 12 πόντους.Οι Μάρκανεν και Γιάντουνεν έφεραν στο 6-0 τους Φινλανδούς με τις σωστές επιλογές των δύο άσων τους μέσα στο σουηδικό καλάθι. Ο φόργουορντ των Τζαζ έφερε με τις ατομικές του ενέργειες το 11-7 για τους Φινλανδούς κι απαντούσε με τις ενέργειες του μέσα στο αντίπαλο καλάθι στην ευστοχία των Σουηδών στη ρακέτα της ομάδας του, διατηρώντας το +1 με +2. Με πολλές περισσότερες επιλογές στην επίθεση, η Φινλανδία έφτασε στο +8 με 8-0 σερί, όμως τα τρίποντα του Χάκανσον βοήθησαν τη Σουηδία να ολοκληρώσει το πρώτο δεκάλεπτο στο -5, παρά τις προσπάθειες του Μαξούνι.Ο Πάντζαρ μείωσε στο -2 στην έναρξη της δεύτερης περιόδου και το 4-0 σερί της Σουηδίας έφερε το +1, με τα εκατέρωθεν τρίποντα να διατηρούν τη διαφορά σε αυτά τα επίπεδα. Ο Μάρκανεν ξαναπήρε την κατάσταση στα χέρια του, όμως τα τρίποντα του Χάκανσον έδωσαν προβάδισμα στη Σουηδία, αλλά οι Φινλανδοί έβρισκαν τις λύσεις μέσα στην αντίπαλη ρακέτα. Ο Πάντζαρ έφερε το +3 για τους Σουηδούς κι ο Μπίργκαντερ το +5, όμως εκεί η άμυνα των Φινλανδών «μπλόκαρε» τους Σουηδούς και με το σερί 6-0 με τις πολλές επιλογές μέσα στη ρακέτα το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 48-49.Η Σουηδία είχε 15/26 δίποντα, 5/8 τρίποντα και 15 ριμπάουντ κι η Φινλανδία 11/22 δίποντα, 5/12 τρίποντα, 12/14 βολές και 18 ριμπάουντ.O Χάκανσον έγινε το «αντίπαλο δέος» για τον Μάρκανεν στην έναρξη της τρίτης περιόδου και το 5-0 σερί της Σουηδίας έδωσε το +1 στους τυπικά γηπεδούχους, όμως τα τρίποντα της Φινλανδίας την έφεραν στο προβάδισμα. Εκεί, η Σουηδία απάντησε με 5-0 σερί για τα +2, όμως ο Σάλιν άρχισε να βοηθάει επιθετικά κι έδωσε το +2 στη Φινλανδια. Ο Χάκανσον με τα τρίποντα δημιουργούσε προβλήματα σταθερά στη φινλανδική άμυνα, με τις προσπάθειες στο καλάθι εκατέρωθεν να ολοκληρώνουν στο 72-72 το τριαντάλεπτο.Ο Γκάντεφορς διατηρούσε το +1 για τη Σουηδία στην έναρξη της τέταρτης περιόδου κι έφερε και το 79-75 για τους Σουηδούς. Η απάντηση της Φινλανδίας ήταν 7-0 σερί με πρωταγωνιστή τον Μουουρίνεν έφερε το +4 για τους Φινλανδούς. Το τρίποντο του Γιάντουνεν «έκοψε» την προσπάθεια αντεπίθεσης των Σουηδών για το +5 των Φινλανδών. Ο Μπίργκαντερ μείωσε σε 83-86 κι ένα σερί 4-0 των Σουηδών μείωσε σε 87-88 στο ενάμισι λεπτό πριν τη λήξη. Οι δύο βολές ρου Μάρκανεν έφεραν το 87-90, αντίθετα ο Λάρσον σε μία για το 88-90 και, στη συνέχεια, ο άσος των Χιτ έκανε φάουλ στον Βάλτονεν για το 88-91 στα 28’’.Ο Χάκανσον αστόχησε σε τρίποντο, αλλά ο Μάρκανεν έκανε λάθος κι ο Χάκανσον με δύο βολές μείωσε σε 90-91 στα 14’’. Ο Μαξούνι με δύο βολές έκανε σερί 90-93 στα 9’’, ο Πάντζαρ αστόχησε σε τρίποντο κι η λάθος επαναφορά των Σουηδών έδωσε τη νίκη στη Φινλανδία.

