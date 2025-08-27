Ευρωμπάσκετ: Έκανε μια... χαψιά την Εσθονία η Σερβία

Oρεξάτη και... τρομακτική η Σερβία! Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς ταπείνωσε με σκορ 98-64 την Εσθονία για την πρώτη αγωνιστική του Α' ομίλου στη Ρίγα, και έδειξε με χαρακτηριστικό τρόπο γιατί θεωρείται από όλους το μεγαλύτερο φαβορί του Ευρωμπάσκετ.



Οι αδύναμοι Εσθονοί ήταν εύκολη «λεία» για τους «πλάβι», που έβαλαν 32 πόντους από το πρώτο δεκάλεπτο, ξεφεύγοντας με +20. Από εκεί και πέρα, χωρίς καλά καλά να πατήσουν το «γκάζι», ανέβαζαν διαρκώς τη διαφορά, φτάνοντας σε μία άνετη επικράτηση, κόντρα σε έναν σαφώς ασθενέστερο αντίπαλο.



Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Νίκολα Γιόβιτς. Ο άσος των Μαϊάμι Χιτ ήταν εκπληκτικός, με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, σε λιγότερα από 16 λεπτά συμμετοχής. Από κοντά και ο Νίκολα Γιόκιτς, που ήταν «σβηστός» και τέλειωσε το ματς με 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ.



Από τους υπόλοιπους, 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ είχε ο Αλέξα Αβράμοβιτς, 11 πόντους και 7 ασίστ ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, ενώ 12 πόντους μέτρησε ο Φίλιπ Πετρούσεφ και 9 ο Τρίσταν Βούκσεβιτς.



Για την Εσθονία, που έδειξε με την εικόνα της πως αποτελεί μία από τις χειρότερες ομάδες του Ευρωμπάσκετ, 11 πόντους μέτρησε ο Χέντρι Ντρελ και 10 ο Αρτούρ Κόνοντσουκ.

Tα δεκάλεπτα: 32-12, 56-29, 86-44, 98-64

