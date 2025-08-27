Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της Εθνικής στο EuroBasket 2025, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, έστειλε τις θερμές του ευχές στην ομάδα που συνεχίζει την πορεία του ελληνικού μπάσκετ.

Η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει την Πέμπτη (28/8, 21:30) την Ιταλία, και ο «χρυσός σκόρερ» του 1987 θέλησε να εμψυχώσει τους παίκτες και τους Έλληνες φιλάθλους.

«Εύχομαι καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα στο EuroBasket 2025. Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση και υγεία, αλλά και με την τύχη με το μέρος της, η ομάδα θα έχει πάντα όλους τους Έλληνες δίπλα της.

Η Εθνική Ελλάδας είναι η Ομάδα μας», τόνισε ο Γκάλης, στέλνοντας μήνυμα έμπνευσης και στήριξης σε όλους.

Πηγή: skai.gr

