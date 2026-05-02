Τον… αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από το Champions League εκμεταλλεύθηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ με την έλλειψη αγωνιστικών υποχρεώσεων και έτσι αποφάσισε να κάνει ολιγοήμερες διακοπές.

Εθεάθη στην Ιταλία και το Κάλιαρι με την Έστερ Εσπόζιτο να περνά ημέρες ξεκούρασης ενόψει της συνέχειας των αναμετρήσεων της βασίλισσας στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Θυμίζουμε ότι Ρεάλ Μαδρίτης αναμετράται αύριο Κυριακή στις 22:00 με την Εσπανιόλ.

Kylian Mbappé 🇫🇷 profite de son temps libre à Cagliari en Italie 🇮🇹 avec Ester Exposito 😁🥰 pic.twitter.com/KZv0HVNbeH — Actu Foot (@ActuFoot_) May 2, 2026

