Τα… απόνερα του επεισοδιακού Game 2 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Βαλένθια δεν έχουν σταματήσει. Ανήμερα της Πρωτομαγιάς είδαν το φως της δημοσιότητας κάποια βίντεο για όσα συνέβησαν μετά το buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις, που υπέγραψε το 2-0 του «τριφυλλιού». Επιπλέον, έγινε γνωστή και η τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με τον ίδιο να αντιδρά μέσω Instagram, ενώ ο Δημήτρης Κοντός έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media.

«Κανείς δεν βλέπει αόρατους εχθρούς ή φαντάσματα. Έχουμε μπροστά μας ορατότατους εχθρούς και ένα σύστημα που παλεύει με λύσσα για την αποσταθεροποίηση μας εδώ και μήνες. Δεν χρειάζεται να χαρακτηρίσουμε τους… υπηρέτες. Αυτό το κάνει ο καθρέφτης τους. Ψυχραιμία εμείς το πλάνο μας, με παρωπίδες για τον στόχο και την αποστολή μας.

ΚΟΣΜΟΣ-ΟΜΑΔΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ μια ΓΡΟΘΙΑ μέχρι το πραγματικό τέλος».

