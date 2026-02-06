Λογαριασμός
Ελλάδα-Μεξικό: Το αναλυτικό πρόγραμμα του Davis Cup - Πότε παίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Ξεκινά το Σάββατο στις 17:00 η μάχη της Ελλάδας με το Μεξικό στο κλειστό του Τάε Κβο Ντο στο Παλαιό Φάληρο, με στόχο την πρόκριση στο World Group I

Ξεκινά το Σάββατο στις 17:00 η μάχη της Ελλάδας με το Μεξικό στο κλειστό του Τάε Κβο Ντο στο Παλαιό Φάληρο, με στόχο τις τρεις νίκες και την πρόκριση στο World Group I.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για το tie της Εθνική Ελλάδας Τένις απέναντι στην αντίστοιχη του Μεξικού για το Davis Cup, με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται το Σαββατοκύριακο (7-8 Φεβρουαρίου) στο Κλειστό του Τάε Κβο Ντο στο Παλαιό Φάληρο.

Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο στις 17:00, με τον Στέφανο Σακελλαρίδη (Νο.275 ΑΤΡ) να αντιμετωπίζει τον Ροδρίγο Πατσέκο Μέντεθ (Νο.222). Στη συνέχεια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.33 ΑΤΡ) θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Άλαν Μαγαδάν (Νο.818).

Την Κυριακή, επίσης στις 17:00, θα διεξαχθεί το διπλό, με τους Σακελλαρίδη και Τσιτσιπά να αναμένεται να αγωνιστούν για την ελληνική ομάδα, απέναντι στους Πατσέκο Μέντεθ και Άλεξ Ερνάντεθ (Νο.374 στο διπλό).

Εφόσον χρειαστεί, θα ακολουθήσουν τα δύο αντίστροφα μονά. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες θα εξασφαλίσει την πρόκριση στο World Group I του Σεπτεμβρίου 2026.

