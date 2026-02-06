Γιάγκουσιτς ο… δέκατος έβδομος: Οι Κροάτες που πέρασαν από το τριφύλλι

- Η ιστορία του Παναθηναϊκού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κροατικό ποδόσφαιρο
Η ιστορία του Παναθηναϊκού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κροατικό ποδόσφαιρο.
Από τον θρυλικό «Λαγό», Βέλιμιρ Ζάετς, μέχρι το σήμερα, η Κροατία αποτελεί μια από τις πιο παραγωγικές «δεξαμενές» για το «τριφύλλι». Όπως σας αποκάλυψε πρώτο το paopantou.gr, ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς είναι πλέον ο «εκλεκτός» του Ράφα Μπενίτεθ, και με την άφιξή του στην Αθήνα γίνεται ο 17ος Κροάτης που θα φορέσει την πράσινη φανέλα.
Ο «Θρύλος» της δεκαετίας του ’80
Βέλιμιρ Ζάετς (1984–1988): Ο άνθρωπος που άλλαξε το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Ο εμβληματικός αρχηγός αγαπήθηκε όσο λίγοι και συνέχισε να προσφέρει στον σύλλογο και ως Τεχνικός Διευθυντής.
