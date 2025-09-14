«Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»: Εκθείασε Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη ο προπονητής της Σπόρτινγκ

Χαμόγελα προκάλεσε η παρουσία των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη στο «διπλό» της Σπόρτινγκ Λισαβόνας επί της Φαμαλικάο με ανατροπή. Τόσο στο ελληνικό κοινό, αλλά και στον προπονητή των «λιονταριών», όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του.



Ο Ρουί Μπόρζες σχολίασε για τον Έλληνα μπακ που ήταν βασικός για πρώτη φορά: «Ο Βαγιαννίδης έδωσε μια μεγάλη απάντηση. Προερχόταν από δύο 90λεπτα με την εθνική του ομάδα. Αρχίζει να καταλαβαίνει τις δυναμικές της ομάδας. Ξέρουμε τι παίκτη έχουμε, τον παρακολουθούσαμε εδώ και καιρό. Ο Βαγιαννίδης και ο Ιωαννίδης φέρνουν διαφορετικά πράγματα στο παιχνίδι, χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο. Το γήπεδο δεν βοήθησε. Απ’ έξω φαινόταν ότι η μπάλα αναπηδούσε στον αγωνιστικό χώρο».

Για τις δύο καλές επιλογές που έχει στο δεξί άκρο της άμυνας: «Οι δύο παίκτες φέρνουν διαφορετικά πράγματα. Ο Ιβάν (σ.σ. Φρεσνέντα) ήταν πολύ καλός, σήμερα όμως βάλαμε τον Βαγιαννίδη. Οι δύο έχουν ανταποκριθεί τρομερά. Όλοι γνωρίζουν τις αρχές της ομάδας και προσπαθούν να τις τηρούν».



Για τον Ιωαννίδη που ήρθε από τον πάγκο πρόσθεσε: «Ο Ιωαννίδης μπήκε πολύ καλά στο αμυντικό κομμάτι, με μεγάλη προσήλωση. Αμύνθηκε μέχρι την περιοχή μας σε μια φάση, προκάλεσε σύνδεση στο παιχνίδι εσωτερικά. Στη ζώνη του, τα πήγε πολύ καλά βοηθώντας την ομάδα να κρατήσει, να ανασάνει και να ανέβει στο γήπεδο».

