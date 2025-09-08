Εξετάζει τον Σαντίνο Αντίνο η Ατλέτικο Μινέιρο

Η Ατλέτικο Μινέιρο παρακολουθεί στενά τον 19χρονο αριστερό εξτρέμ Σαντίνο Αντίνο, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Γοδόι Κρουζ. Ο νεαρός Αργεντινός έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, με τον Ολυμπιακό να έχει κινηθεί δυναμικά, θυμίζουμε, για την απόκτησή του το περασμένο καλοκαίρι.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καταθέσει πρόταση που άγγιζε τα 7,5 εκατ. ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη, ενώ υπήρξαν και σκέψεις για νέα, βελτιωμένη προσφορά. Παρά τις πιέσεις από την πλευρά του Αντίνο και του μάνατζέρ του, η μεταγραφή δεν προχώρησε, καθώς η Γοδόι Κρουζ αξίωνε υψηλότερο ποσό και ενδεχόμενο ποσοστό μεταπώλησης.

Η περίπτωση του Αντίνο παραμένει «καυτή» στη μεταγραφική αγορά της Λατινικής Αμερικής, με την Ατλέτικο Μινέιρο να εξετάζει σοβαρά την προοπτική απόκτησής του.

