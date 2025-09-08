Λογαριασμός
AEK: Φιλική νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννινα με σκορ 2-0

Τα γκολ σημείωσαν οι Μαρσιάλ και Καλοσκάμης, έπαιξε για πρώτη φορά με τα «κιτρινόμαυρα» το νέο απόκτημα, ο Σέρβος Μάρκο Γκρούγιτς 

Αντονί Μαρσιάλ

Με νικήτρια την ΑΕΚ και σκορ 2-0 τελείωσε το φιλικό παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Στο ματς προπονητικού χαρακτήρα που έγινε στα Σπάτα, προκειμένου να μείνει σε αγωνιστική εγρήγορση η Ένωση στη διάρκεια της διακοπής, ξεκίνησε βασικός ο Μάρκο Γκρούγιτς.
Ο Σέρβος έδειξε να βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, ενώ τα γκολ των «κιτρινόμαυρων» σημείωσαν οι Αντονί Μαρσιάλ και Δημήτρης Καλοσκάμης.

Όσο για το σχήμα που χρησιμοποίησε ο Μάρκο Νίκολιτς, είχε τερματοφύλακα τον Μπρινιόλι, τους Κοσίδη-Μουκουντί-Ρέλβας-Πήλιο στην άμυνα και τους Γκρούγιτς-Λιούμπιτσιτς δίδυμο στα χαφ.

Στα άκρα της επίθεσης ήταν οι Κουτέσα-Πένραϊς, ελεύθερος στον άξονα ο Καλοσκάμης και στην κορυφή ο Μαρσιάλ.

TAGS: ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννινα Μάρκο Νίκολιτς
