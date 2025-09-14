Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για Davis Cup

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η Μαρία Σάκκαρη έδωσαν το «παρών» στο ΟΑΚΑ για τους αγώνες του Davis Cup.

Ο Σέρβος πρωταθλητής παρακολούθησε τη δεύτερη ημέρα της αναμέτρησης Ελλάδας – Βραζιλίας έχοντας στο πλευρό του τον γιο του και καταχειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε επίσης στο ανακαινισμένο στάδιο, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου, προκειμένου να στηρίξει την προσπάθεια της εθνικής ομάδας ανδρών.

Πηγή: skai.gr

