Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για Davis Cup

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup- Δείτε φωτογραφίες

Nobak Τζόκοβιτς και Maρία Σάκκαρη «έδωσαν το παρών» στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα – Βραζιλία, στο πλαίσιο των αγώνων Davis Cup στο τένις

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η Μαρία Σάκκαρη έδωσαν το «παρών» στο ΟΑΚΑ για τους αγώνες του Davis Cup.

Ο Σέρβος πρωταθλητής παρακολούθησε τη δεύτερη ημέρα της αναμέτρησης Ελλάδας – Βραζιλίας έχοντας στο πλευρό του τον γιο του και καταχειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε επίσης στο ανακαινισμένο στάδιο, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου, προκειμένου να στηρίξει την προσπάθεια της εθνικής ομάδας ανδρών.

