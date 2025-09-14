Superleague: «Επαγγελματική» νίκη για ΑΕΚ, 1-0 εκτός τον Λεβαδειακό

Με τον Κοϊτά να σκοράρει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης έξι λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Λεβαδειακό και έκανε το 3/3 στο πρωτάθλημα.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Νίκος Παπαδόπουλος παρέταξε τον Λεβαδειακός με 4-2-3-1 και τον Λοντίγκιν κάτω από τα δοκάρια. Την τετράδα της άμυνας απάρτιζαν οι Τσάπρας, Λιάγκας, Αμπού Χάνα και Βήχος, με τους Τσόκαϊ και Τσιμπόλα στα χαφ. Στα δεξιά της επίθεσης ξεκίνησε ο Παλάσιος, στα αριστερά ο Λαγιούς και ο Κωστή σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Όζμπολτ.

Ανάλογη προσέγγιση και από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος επέλεξε και αυτός το 4-2-3-1. Ο Στρακόσα κάτω από τα γκολπόστ, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος να αποτελούν την τετράδα στην άμυνα. Μαρίν και Πινέδα στον άξονα, με τον Ελίασον στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Κουτέσα στο αριστερό και τον Μάνταλο πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς.

Το ματς:

Από το πρώτο κιόλας λεπτό ο Λεβαδειακός έδειξε ότι δεν ήθελε να πάρει ρόλο κομπάρσου στο παιχνίδι, καθώς τόσο όσο είχε την μπάλα αισθανόταν άνετα και προσπαθούσε να δημιουργήσει όσο και όταν δεν την είχε, δεν κλεινόταν στην περιοχή, αλλά ήταν ψηλά στο γήπεδο. Η πρώτη καλή στιγμή, βέβαια, ανήκε στην ΑΕΚ, με τον Γιόβιτς στο 16' να εκτελεί μέσα από την περιοχή, αλλά την μπάλα να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτυών.

Τρία λεπτά αργότερα, ήρθε η μεγαλύτερη στιγμή της Ένωσης στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κουτέσα έγινε αποδέκτης της μακρινής μπαλιάς του Μαρίν, τζάρτζαρε τον Τσάπρα ρίχνοντάς τον στο χορτάρι, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει από πλάγια θέση τον Λοντίγκιν. Αυτή ήταν και μία από τις πολλές φορές που οι συμπαίκτες του Κουτέσα να τον φέρουν σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός.

Στο 29' ήταν η τελευταία επικίνδυνη φάση για την ΑΕΚ, έπειτα από σέντρα-σουτ του Ελίασον και ενστικτώδη επέμβαση του Λοντίγκιν. Έκτοτε, ο Λεβαδειακός πήρε τα ηνία του αγώνα και έγινε πολύ απειλητικός, μια εικόνα για την οποία ευθύνεται και η μετατόπιση του Παλάσιος στην αριστερή πλευρά.

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού προειδοποίησε στο 33' όταν μετά από γρήγορη αντεπίθεση σούταρε από τη γωνία της περιοχής, με τον Στρακόσα να μπλοκάρει σταθερά. Στο 36' ο Παλάσιος έχασε την πιο μεγάλη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου, βγαίνοντας απέναντι από τον Στρακόσα, ο οποίος τον νίκησε στο τετ α τετ.

Με το… καλημέρα του δευτέρου μέρους, η ΑΕΚ έχασε τεράστια ευκαιρία να προηγηθεί. Ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά μετά από το κόρνερ του Μάνταλου, με τον Λοντίγκιν να τον σταματάει εντυπωσιακά, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Τσάπρας έδιωξε πάνω στη γραμμή το σουτ του Μουκουντί, κρατώντας το 0-0.

Στο 56' έγινε μια περίεργη φάση, καθώς ενώ ο Λεβαδειακός έφευγε στην αντεπίθεση ο Κουτέσα σταμάτησε με φάουλ τον Κωστή έξω από την περιοχή της Ένωσης. Ο Παπαπέτρο σφύριξε, ωστόσο θα έπρεπε να αφήσει τη φάση να εξελιχθεί, καθώς οι γηπεδούχοι είχαν πλεονέκτημα με αρκετούς παίκτες τους να μπαίνουν στην περιοχή. Μάλιστα, ο Όζμπολτ σκόραρε, αλλά είχε προηγηθεί το σφύριγμα.

Στο 63' ο Νίκολιτς βλέποντας την ομάδα του να μην είναι επικίνδυνη, αποφάσισε να ρίξει στο παιχνίδι Ζίνι και Κοϊτά, οι οποίοι αντικατέστησαν τους Μαρίν και Κουτέσα. Και έξι λεπτά αργότερα δικαίωσαν τον Σέρβο τεχνικό. Ο Ζίνι κέρδισε το φάουλ από τον Τσιμπόλα περίπου ένα μέτρο έξω από την περιοχή και κεντρικά και ο Κοϊτά το αξιοποίησε.

Ο Ελίασον πάτησε την μπάλα και ο Κοϊτά με ένα ξερό συρτό σουτ νίκησε τον Λοντίγκιν για το 1-0. Στη συνέχεια ο Λεβαδειακός ανέβηκε ψηλά προσπαθώντας να βρει το γκολ της ισοφάρισης, ωστόσο, άφησε πολλούς χώρους μεσοαμυντικά, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ, αλλά έπεσε πάνω στο… τείχος Λοντίγκιν.

Ο Ελληνορώσος τερματοφύλακας του Λεβαδειακού νίκησε δις τον Ζίνι, την πρώτη φορά από το ένα μέτρο και τη δεύτερη σε τετ α τετ, ενώ είχε και μια εντυπωσιακή απόκρουσε στο σουτ του Κοϊτά. Και αφού η ΑΕΚ δεν «κλείδωσε» τη νίκη, λίγο έλειψε να το πληρώσει. Στο 89' ο Βέρμπιτς έκανε εκπληκτική ενέργεια περνώντας ανάμεσα από Ρότα και Κοϊτά, σούταρε από πλάγια εντός περιοχής, με τον Στρακόσα να του λέει «όχι» και να σφραγίζει την τρίτη νίκη της Ένωσης στο πρωτάθλημα.

MVP: Αναμφίβολα ο πολυτιμότερος του ματς είναι ο Κοϊτά, ο οποίος χάρισε τη νίκη στην ΑΕΚ, με τον Λοντίγκιν να διεκδικεί επάξια τον τίτλο.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Παπαπέτρου είχε μια μέτρια διαιτησία, ενώ έχει κάνει ένα σοβαρό λάθος μην αφήνοντας το πλεονέκτημα για τον Λεβαδειακό στη φάση του 56ου λεπτού.

