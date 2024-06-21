Έκανε… σεφτέ στις μεταγραφές με τον Μπάρτλι ο ΠΑΟΚ

Στην πρώτη του καλοκαιρινή προσθήκη προχώρησε ο ΠΑΟΚ.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Φρανκ Μπάρτλι, για τη σεζόν 2024/25.

Την περσινή χρονιά, ο 25χρονος γκαρντ αγωνιζόταν στην Ιταλία και την Μπρίντιζι, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 12,9 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ. Μάλιστα, έναν χρόνο νωρίτερα ο Αμερικανός είχε αναδειχτεί πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος της γειτονικής χώρας, με τη φανέλα της Τριέστε.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Frank Bartley για την αγωνιστική περίοδο 2024-25. Ο πρώτος σκόρερ του Ιταλικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2022-23, είναι ο πρώτος παίκτης που προστίθεται στο ρόστερ της νέας ο ομάδας του ΠΑΟΚ.

Καλωσορίζουμε τον Frank Bartley στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ.

O Frank Bartley γεννήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1994 στο Baton Rouge της Louisiana, έχει ύψος 1μ.91 και αγωνίζεται ως γκαρντ. Στη διάρκεια της κολεγιακής του καριέρας αγωνίστηκε για δύο χρόνια στο πανεπιστήμιο Brigham Young (2013-15) και άλλες δύο σεζόν με το Louisiana-Lafayette (2016-18). Στην τελευταία του χρονιά στο NCAA, είχε σε 33 παιχνίδια με το Louisiana-Lafayette, 17,8 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον Καναδά και τη σεζόν 2018-19, σε 39 παιχνίδια με τους Saint John Riptide είχε 19,3 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ.

Τη σεζόν 2019-20 ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη και αγωνίστηκε στην Α2 Ισπανίας με τη Real Valladolid και σε 24 αγώνες είχε 16,3 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ, ενώ την επόμενη χρονιά (2020-21) έπαιξε στη Γερμανία.

Με την Bayreuth έπαιξε σε 31 παιχνίδια του Γερμανικού πρωταθλήματος, με 14,3 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ ανά αγώνα, ενώ την επόμενη χρονιά μετακινήθηκε στη Δανία. Έπαιξε ένα μόνο παιχνίδι με τους Bakken Bears και συνέχισε στο Ισραήλ, όπου ολοκλήρωσε τη σεζόν (2021-22) και σε 27 αγώνες είχε 16,9 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ με τη Ness Ziona.

Τη σεζόν 2022-23, αγωνίστηκε στην Ιταλία και με την Pallacanestro Trieste, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του Ιταλικού πρωταθλήματος, καθώς σε 29 αγώνες, είχε κατά μέσο όρο 19,5 πόντους! Πρόσθεσε ακόμη 4,8 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε κάθε παιχνίδι και μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στην Ιταλία, έπαιξε και 17 παιχνίδι στην Κίνα, όπου με τους Qingdao Eagles, είχε κατά μέσο όρο 8,9 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ.

Στη διάρκεια της περσινής σεζόν ο Frank Bartley αγωνίστηκε στη Happy Casa Brindisi και σε 16 παιχνίδια του Ιταλικού πρωταθλήματος είχε κατά μέσο όρο 12,9 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ».

