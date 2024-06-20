Στον ΠΑΟΚ με κάθε επισημότητα ο Μαντί Καμαρά. Την απόκτηση του μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού ανακοίνωσε ο «δικέφαλος του Βορρά», με τον 27χρονο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο τριών ετών.

Στην πενταετία του στους Πειραιώτες (που τον έδωσαν στη Ρόμα τη σεζόν 2022-23) έκανε 210 εμφανίσεις, τις οποίες συνδύασε με 20 γκολ και 14 ασίστ.

Η ανακοίνωση

Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Μαντί Καμαρά

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Μαντί Καμαρά. Ο μέσος από τη Γουινέα υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2027, με ημερομηνία έναρξης από 01.07.2024.

Ο Μαντί Καμαρά γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1997 στο Ματάμ της Γουινέας. Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες των ΑΣ Καλούμ και Σαντομπά ΦΚ πριν μετακομίσει στη Γαλλία για να αγωνιστεί με την Αζαξιό. Εντάχθηκε στην γαλλική ομάδα το 2016 και αγωνίστηκε εκεί για δύο σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 51 εμφανίσεις, σημειώνοντας τρία γκολ και μία ασίστ.

Το 2018, ο Καμαρά πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, όπου αγωνίστηκε μέχρι το 2023, μέτρησε 210 εμφανίσεις, καταγράφοντας 20 γκολ και 14 ασίστ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Ολυμπιακό, κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας. Την περίοδο 2022-23, παραχωρήθηκε δανεικός στη Ρόμα, όπου συμμετείχε σε 21 αγώνες και μοίρασε μία ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο, έχει εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της πατρίδας του σε 21 αγώνες, σημειώνοντας κι ένα γκολ.

Ο Μαντί Καμαρά έμεινε ελεύθερος κι αποδέχθηκε την πρόταση του Δικεφάλου για συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα τρία χρόνια!

Καλώς ήρθες Μαντί!

