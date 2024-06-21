Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας στην Αυστρία

Ο Παναθηναϊκός έδωσε το απόγευμα της Παρασκευής (21/6) στη δημοσιότητα με κάθε λεπτομέρεια, το πρόγραμμα των τριών φιλικών που θα δώσει κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Σλάντμινγκ της Αυστρίας από 22 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου, για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του.

Την πρώτη εβδομάδα παραμονής των «πράσινων» επί αυστριακού εδάφους δεν θα γίνει κανένα φιλικό, καθώς ο Ντιέγκο Αλόνσο θέλει να δουλέψει η ομάδα του αποκλειστικά πάνω στη φυσική κατάσταση και στην τακτική. Ως εκ τούτου θα ξεκινήσει τους αγώνες του από τις 29/6 (19:00) με αντίπαλο την τοπική Χάους ιμ Ένσταλ (πιο πολύ ως προπονητικό δίτερμα).

Στις 3 Ιουλίου (19:00) θα παίξει με την Κυπελλούχο Κύπρου Πάφο και στις 6 Ιουλίου (18:30, λίγες ώρες πριν από την επιστροφή του στην Αθήνα) θα αντιμετωπίσει την πολωνική Γκόρνικ Ζάμπρζε του πρώην «πράσινου», Κώστα Τριανταφυλλόπουλου.

Μετά την επιστροφή του στη «βάση» του, ο Παναθηναϊκός θα παίξει άλλα δύο φιλικά στις 13 και 18 Ιουλίου με αντιπάλους που θα γνωστοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

