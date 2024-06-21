Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας στην Αυστρία

Ο Παναθηναϊκός έδωσε το απόγευμα της Παρασκευής (21/6) στη δημοσιότητα με κάθε λεπτομέρεια, το πρόγραμμα των τριών φιλικών που θα δώσει κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Σλάντμινγκ της Αυστρίας από 22 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου, για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του.
Την πρώτη εβδομάδα παραμονής των «πράσινων» επί αυστριακού εδάφους δεν θα γίνει κανένα φιλικό, καθώς ο Ντιέγκο Αλόνσο θέλει να δουλέψει η ομάδα του αποκλειστικά πάνω στη φυσική κατάσταση και στην τακτική. Ως εκ τούτου θα ξεκινήσει τους αγώνες του από τις 29/6 (19:00) με αντίπαλο την τοπική Χάους ιμ Ένσταλ (πιο πολύ ως προπονητικό δίτερμα).
Στις 3 Ιουλίου (19:00) θα παίξει με την Κυπελλούχο Κύπρου Πάφο και στις 6 Ιουλίου (18:30, λίγες ώρες πριν από την επιστροφή του στην Αθήνα) θα αντιμετωπίσει την πολωνική Γκόρνικ Ζάμπρζε του πρώην «πράσινου», Κώστα Τριανταφυλλόπουλου.
Μετά την επιστροφή του στη «βάση» του, ο Παναθηναϊκός θα παίξει άλλα δύο φιλικά στις 13 και 18 Ιουλίου με αντιπάλους που θα γνωστοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.