Βελγικά ΜΜΕ: «ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ενδιαφέρονται για τον Τισουντάλι»

Ενδιαφέρον (και μάλιστα διπλό) από την Ελλάδα φέρεται να έχει προσελκύσει ο Ταρίκ Τισουντάλι. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Het Nieuwsblad», οι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχουν στο ραντάρ τον επιθετικό της Γάνδης.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο 31χρονος άσος να αποχωρήσει το φετινό καλοκαίρι, ενώ και η ομάδα του δεν είναι αρνητική στην πώλησή του.

Αφού γίνεται λοιπόν αναφορά στους «δικεφάλους», τονίζεται ότι «η ζητούμενη τιμή φαίνεται να είναι το εμπόδιο για τις ενδιαφερόμενες ομάδες».

Ο Τισουντάλι αγωνίζεται τόσο ως σέντερ φορ, όσο και στα άκρα της επίθεσης, αποτελώντας τον ποιοτικότερο παίκτη της Γάνδης τα τελευταία χρόνια.

Κάτι που επιβεβαιώνεται, εξάλλου, από τα στατιστικά του, καθώς προέρχεται από μια παραγωγική σεζόν (με 21 γκολ και 12 ασίστ σε 51 παιχνίδια), ενώ συνολικά με τη φανέλα του συλλόγου έχει καταγράψει 56 γκολ και 30 ασίστ σε 135 εμφανίσεις.

