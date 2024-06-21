Λογαριασμός
Φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ και πάτησε το χορτάρι της OPAP Arena ο Τσιλούλης - Το νούμερο που επέλεξε

Επισκέφτηκε την OPAP Arena ο Σωτήρης Τσιλούλης μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στην ΑΕΚ

Σωτήρης Τσιλούλης

Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Σωτήρης Τσιλούλης, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο με τον «δικέφαλο».

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μετά την ανακοίνωση έκανε και την πρώτη του βόλτα στα αποδυτήρια της OPAP Arena, αλλά και στον αγωνιστικό χώρο, που θα αγωνίζεται σε λίγους μήνες, ενώ όπως φάνηκε επέλεξε στη φανέλα του τον αριθμό «16».

@aekfc Sotiris is Black and Yellow 🟡⚫️ #aekfc #aekfcseason2024_2025 #aek_1924 #Tsiloulis_16 ♬ πρωτότυπος ήχος - AEK FC
Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΑΕΚ ποδόσφαιρο
