Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Σωτήρης Τσιλούλης, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο με τον «δικέφαλο».

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μετά την ανακοίνωση έκανε και την πρώτη του βόλτα στα αποδυτήρια της OPAP Arena, αλλά και στον αγωνιστικό χώρο, που θα αγωνίζεται σε λίγους μήνες, ενώ όπως φάνηκε επέλεξε στη φανέλα του τον αριθμό «16».

