Ειλημμένη η απόφαση για «διαζύγιο» με τον Χιμένεθ στον Άρη

Ο Μανόλο Χιμένεθ κάθισε για τελευταία φορά στον πάγκο του Άρη στο ματς με την Κηφισιά (1-1) και δρομολογούνται ήδη οι εξελίξεις για την απομάκρυνσή του

Χιμένεθ

Ο Μανόλο Χιμένεθ θα διαβεί την πόρτα της εξόδου από τον Άρη άμεσα και η απόφαση του Καρυπίδη και των διοικούντων για το… ηλεκτροσόκ και την αλλαγή προσώπου στην τεχνική ηγεσία, είναι ειλημμένη.

Το 1-1 με την Κηφισιά στο «Κλ.Βικελίδης» ήταν το τελευταίο ματς του Ισπανού στον πάγκο των «κίτρινων», με την ομάδα να μην παρουσιάζει βελτίωση, να νικά… με το σταγονόμετρο, να προκαλούνται προβλήματα με παίκτες και την κατάσταση να φτάνει στο απροχώρητο.

Με την έναρξη της νέας εβδομάδας θα επισημοποιηθεί ένα «διαζύγιο» που ήταν αναμενόμενο βάσει των όσων συνέβαιναν το τελευταίο διάστημα στον Άρη.

Πηγή: sport-fm.gr

