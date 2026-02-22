Σαρωτική ΑΕΚ, επέστρεψε στην κορυφή με τεσσάρα-δήλωση απέναντι στον Λεβαδειακό

Η εντυπωσιακή ΑΕΚ διέλυσε τον Λεβαδειακό 4-0, ξεπερνώντας το τελευταίο δύσκολο εμπόδιο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας, και πλέον κρατά την τύχη στα χέρια της για είσοδο στα playoffs ως πρώτη!

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε την ΑΕΚ με 4-2-2-2 και τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, ενώ την τετράδα της άμυνας απάρτιζαν οι Γκεοργκίεφ, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Μαρίν-Πινέδα το δίδυμο στα χαφ, με τους Λιούμπισιτς και Μάνταλο να κινούνται σε πιο ψηλά μέτρα, πίσω από τους Βάργκα και Γιόβιτς που ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη, ο Νίκος Παπαδόπουλος ξεκίνησε τον Λεβαδειακό με 3-4-3 και τον Λοντίγκιν κάτω από τα γκολπόστ, ενώ την τριάδα στα στόπερ αποτελούσαν οι Κορνέζος, Μάγκνουσον και Άμπου Χάνα. Σε ρόλο δεξιού μπακ-χαφ ο Τσάπρας, αριστερού ο Βήχος με τους Τσοκάι και Κωστή να κινούνται κεντρικά. Μπάλτσι στο δεξί φτερό, Βέρμπιτς στο αριστερό και προωθημένος ο Πεντρόζο.

Το ματς:

Η ΑΕΚ μπήκε εντυπωσιακά στην αναμέτρηση και κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις στην πρώτη της ουσιαστική επίσκεψη στην περιοχή του Λεβαδειακού. Στο 5ο λεπτό, μετά από εξαιρετική εκτέλεση στημένης φάσης του Μαρίν, ο Μουκουντί εκμεταλλεύτηκε την κακή αμυντική αντίδραση των φιλοξενούμενων και με δυνατή κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής έκανε το 1-0.

Το γρήγορο προβάδισμα έδωσε ώθηση στους παίκτες της Ένωσης, που κυριάρχησαν πλήρως στο παιχνίδι μέχρι το 20'. Με ένταση, σωστή κυκλοφορία και κάθετο ποδόσφαιρο, έμπαιναν με ευκολία στην αντίπαλη περιοχή και δημιουργούσαν συνεχώς κινδύνους. Στο 7', ο Γιόβιτς έχασε τεράστια ευκαιρία για το 2-0, όταν μετά από κάθετη πάσα του Γκεοργκίεφ βρέθηκε σε τετ-α-τετ με τον Λοντίγκιν, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο. Στο 11', ο Σέρβος επιθετικός απείλησε ξανά, αυτή τη φορά με σουτ έξω από την περιοχή, έπειτα από υποδειγματική ανάπτυξη 20 πασών που ξεκίνησε από τον Στρακόσα, όμως ο Λοντίγκιν απέκρουσε.

Στο 13', ο Λεβαδειακός προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή, με τον Γκούμα να περνά στη θέση του τραυματία Βέρμπιτς. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 23', όταν ο Μπάλτσι εκμεταλλεύτηκε γλίστρημα του Μαρίν έξω από την περιοχή της ΑΕΚ και σούταρε, όμως ο Στρακόσα αντέδρασε σωστά. Λίγο αργότερα, ο Πεντρόζο βρήκε δίχτυα μετά από κάθετη πάσα του Μπάλτσι, όμως το γκολ ακυρώθηκε για εκατοστά ως οφσάιντ. Η τελευταία μεγάλη ευκαιρία του πρώτου μέρους ανήκε στην ΑΕΚ, όταν ο Ρέλβας δημιούργησε χώρο, έδωσε στον Πήλιο και εκείνος σέντραρε, με τον Μάνταλο να προσπαθεί με τακουνάκι να σκοράρει, στέλνοντας την μπάλα λίγο άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Λεβαδειακός άλλαξε διάταξη, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να περνά τον Νίκα αντί του Άμπου Χάνα και να επιστρέφει στο 4-2-3-1. Ωστόσο, στο 49' και μετά από κλέψιμο του Μάνταλου κάτω από τη μεσαία γραμμή και εξαιρετική κάθετη πάσα, ο Γιόβιτς πλάσαρε ψύχραιμα τον Λοντίγκιν για το 2-0.

Η Ένωση συνέχισε να πιέζει και στο 59' «κλείδωσε» τη νίκη, όταν ο Μάνταλος πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, πέρασε δύο παίκτες, απέφυγε και τον Τσάπρα με προσποίηση και με δυνατό σουτ έκανε το 3-0. Η ΑΕΚ βρήκε και τέταρτο τέρμα στο 68', με τον Λιούμπισιτς να στρώνει στον Μαρίν, ο οποίος με πλασέ από το ημικύκλιο της περιοχής έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Λοντίγκιν που δεν είχε οπτικό πεδίο για να αντιδράσει, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0 σε μια απόλυτα κυριαρχική εμφάνιση!

Πηγή: skai.gr

