Όρθια η Κηφισιά στο «Βικελίδης», 1-1 και προβληματισμός δίχως τέλος στον Άρη

Ο Άρης εμφανίστηκε ξανά προβληματικός, στην εντός έδρας αναμέτρησή του με τη μαχητική Κηφισιά, με τις δύο ομάδες να μένουν στο ισόπαλο 1-1, για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League!

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Μανόνο Χιμένεθ είχε εκτός αποστολής του Αθανασιάδη, Χόνγκλα, Πέρεθ, Γαλανόπουλο, Μισεουί και Μορόν, επιλέγοντας 4-4-2 με τον Διούδη τερματοφύλακα και τους Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ και Φαντιγκά τετράδα άμυνας. Ο Ράτσιτς και Γένσεν ξεκίνησαν ως δίδυμο στον άξονα, με τους Δώνη και Γκαρέ στα άκρα, ενώ πιο προωθημένοι ήταν οι Καντεβέρε και Κουαμέ.

Από την άλλη, ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν μπόρεσε να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Ραμίρεζ (βασικός τερματοφύλακας), Μαϊντάνα και Ταβάρες. Σε σύστημα 4-2-3-1, ο Ξενόπουλος ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Κονατέ, Σόουζα, Πέτκοφ και Λαρουσί τετράδα μπροστά του. Αμανί και Πέρεθ ήταν το δίδυμο στον άξονα, με Αντόνισε, Πόμπο και Νάνελι τριάδα πίσω από τον Χριστόπουλο.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Άρη να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και να έχει πάρει από τα πρώτα λεπτά την πρωτοβουλία των κινήσεων. Οι γηπεδούχοι πλησίασαν για πρώτη φορά απειλητικά την εστία των φιλοξενούμενων στο 6’, όταν μετά από γύρισμα του Φαντιγκά και φάση διαρκείας μπροστά στον Ξενόπουλο, ο Γκαρέ καθυστέρησε και τελικά δεν βγήκε τελική προσπάθεια.

Στο 8’ και μετά από επιτυχημένη πίεση ψηλά του Άρη, ο Ράτσιτς επιχείρησε μακρινό σουτ, με την μπάλα να κοντράρει σε αμυντικό και να φεύγει κόρνερ. Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή, χωρίς όμως να βρίσκουν τον τρόπο να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα της αντιπάλου τους, με τον Ράτσιτς να έχει και τη δεύτερη τελική των γηπεδούχων στο 19’, όταν μετά από φάση διαρκείας στη μεγάλη περιοχή της Κηφισιάς, σούταρε με δύναμη και ψηλά άουτ.

Ο Άρης συνέχισε να έχει την υπεροχή, με τον Καντεβέρε να μην πιάνει την κεφαλιά όπως θα ήθελε, μετά από σέντρα του Ράτσιτς στο 23’, ενώ στο 27’ ο Ράτσιτς εκτέλεσε άστοχα φάουλ που πήρε ο ίδιος σε πολύ καλή θέση. Στο 33’ ο Αντόνισε δεν μπόρεσε να συνεχίσει λόγω τραυματισμού και αντικαταστάθηκε από τον Μπένι, ενώ στο 35’ η Κηφισιά αναπτύχθηκε γρήγορα, αλλά ο Κονατέ παρότι είχε χώρο στα δεξιά και τρεις συμπαίκτες κοντά του, έκανε κακή σέντρα πάνω στον Διούδη.

Στο 40’ ο Γκαρέ έκανε όμορφη ατομική προσπάθεια και συρτό γύρισμα από τα αριστερά, με τον Καντεβέρε να κοντρολάρει και να γυρνά προς την εστία, πριν κοπεί από τον Σόουζα, ενώ στο 41’ ο Γκαρέ επιβραβεύτηκε για την πολύ καλή του εμφάνιση με γκολ! Μετά από πίεση ψηλά και κλέψιμο του Τεχέρο, ο Αργεντινός συνέκλινε από τα αριστερά αποφεύγοντας υπέροχα τον Λαρουσί, πριν εκτελέσει τον Ξενόπουλο με υπέροχο σουτ στο γάμα για να γράψει το 1-0!

Ωστόσο, η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε μόλις 4 λεπτά αργότερα, όταν ο Λαρουσί έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Χριστόπουλος πλάσαρε όμορφα στην κίνηση, για να βάλει το δεύτερο φετινό του γκολ και να ισοφαρίσει σε 1-1, το οποίο ήταν και το σκορ με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου!

Μόλις 25 δευτερόλεπτα μετά από την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Καντεβέρε βρήκε τον Τεχέρο με όμορφο τακουνάκι και εκείνος μπήκε στη μεγάλη περιοχή της Κηφισιάς και σούταρε με δύναμη, αναγκάζοντας τον Ξενόπουλο σε εντυπωσιακότατη επέμβαση! Στο 50’, μετά από μια σέντρα του Φαμπιάνο και κεφαλιά του Καντεβέρε, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Κονατέ, με τον Τσακαλίδη να δείχνει πέναλτι. Ωστόσο, οι VAR διαφώνισαν και ο διαιτητής πήρε πίσω την αρχική του απόφαση αφού είδε τα ριπλέι της φάσης.

Πιο γρήγορος ο ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο, με τους VAR να επεμβαίνουν ξανά στο 63’, όταν ο Μπένι έκλεψε και πάσαρε στον Πόμπο, ο οποίος νίκησε τον Διούδη με πολύ δυνατό του σουτ. Ωστόσο, ο Τσακαλίδης κλήθηκε ξανά στο μόνιτορ, ακυρώνοντας το γκολ για επιθετικό φάουλ του Μπένι στον Τεχέρο. Στο 37’ ο Άρης απάντησε, με τον Γκαρέ να κάνει όμορφη σέντρα και με τον Ξενόπουλο να αποκρούει εντυπωσιακά μια καλοζυγισμένη κεφαλιά του Καντεβέρε.

Ο Άρης συνέχισε να έχει περισσότερη κατοχή, με την Κηφισιά να είναι απειλητική στις αντεπιθέσεις. Στο 82' ο Αλφαρέλα έκανε όμορφη κάθετη πάσα στον Καντεβέρε, με τον Λαρουσί να τον κόβει τελευταία στιγμή με καίριο τάκλιν του, ενώ στο 84' ο Αλφαρέλα αρχικά πήρε κεφαλιά που κόντραρε σε αμυντικό και στη συνέχεια σούταρε παράλληλα στην εστία του Ξενούπουλου. Στο 89' ο Αλφαρέλα είχε δοκάρι με κεφαλιά του και στη συνέχεια της φάσης ο Καντεβέρε δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα προς την εστία, ενώ στο 90'+4' η Κηφισιά πήγε να κλέψει το τρίποντο, με τον Θεοδωρίδη να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, αλλά με τον Ροζ να κοντράρει το σουτ. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με μία ακόμα ευκαιρία του Άρη, στο 90'+10', όταν ο Καντεβέρε βρήκε την μπάλα μπροστά του όντας σε πολύ πλεονεκτική θέση, όμως το σουτ του δεν πέρασε από τους αμυντικούς.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης - Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ (78’ Ροζ), Φαντιγκά - Δώνης (63’ Γκνιγκ), Γένσεν (63’ Μπουσαΐντ), Ράτσιτς, Γκαρέ (78’ Γιαννιώτας) - Καντεβέρε, Κουαμέ (69’ Αλφαρέλα).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος - Κονατέ, Σόουζα, Πέτκοφ, Λαρουσί (86’ Πόκορνι) - Πέρεθ (66’ Εμπό), Αμανί – Νούνελι (86’ Σιμόν), Πόμπο, Αντόνισε (33’ Μπένι) - Χριστόπουλος (66’ Θεοδωρίδης).

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος, Γεωργία Κομισοπούλου

4ος: Αναστάσιος Γιαννούκας

VAR: Τάσος Σιδηρόπουλος

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

