Δεν αφήνει έτσι την ρατσιστική επίθεση που φέρεται να δέχθηκε ο Ματίας Λεσόρ η ΚΑΕ Παναθηναϊκός!

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» ενημέρωσαν πως απέστειλαν στην ΕΟΚ, με κοινοποίηση στην Εισαγγελία Ηρακλείου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, αίτημα παροχής στοιχείων των ατόμων που φέρονται να έκαναν την εν λόγω επίθεση τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια του τελικού του Κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακό, επισυνάπτοντας και το σχετικό βίντεο ως αποδεικτικό υλικό.

Ακολούθως, ο Παναθηναϊκός έχει την πρόθεση να υποβάλει μήνυση με βάση τον αντιρατσιστικό αλλά και τον αθλητικό νόμο. Μάλιστα, στην «πράσινη» ΚΑΕ αναφέρουν πως «θα κυνηγήσουμε την υπόθεση με κάθε ένδικο μέσο και θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε με κάθε τρόπο τους αθλητές μας έναντι της αλητείας».

Υπενθυμίζουμε ότι η φερόμενη ρατσιστική επίθεση είχε καταγγελθεί από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια του τελικού, ενώ ο ίδιος ο Λεσόρ έκανε ποστάρισμα μετά το παιχνίδι, στην οποία ανέφερε τα εξής:

«Μπροστά σε αστυνομικούς και εκπροσώπους της λίγκας! Το μόνο που έκαναν ήταν να μου λένε εμένα να ηρεμήσω, ενώ αυτοί οι τύποι συνέχιζαν και έμειναν σε όλο το παιχνίδι… Και δεν ήταν μόνο ένας, αλλά 10-15 από αυτούς».

Πηγή: skai.gr

