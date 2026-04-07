Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην Ισπανία για δύο πολύ σημαντικά και κομβικά παιχνίδια όσον αφορά τον στόχο της 6άδας και των playoffs της Ευρωλίγκας, ωστόσο, δεν παύουν να υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρονται στα μεταγραφικά ζητήματα των «πράσινων».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ισπανικό Μέσο, «encestando», το «τριφύλλι» φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση του Τρεντ Φόρεστ της Μπασκόνια, με το συμβόλαιο του Αμερικανού γκαρντ να ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Βέβαια, ο Παναθηναϊκός δεν... παίζει μόνος του, αφού και ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε συνομιλίες με τον παίκτη, ψάχνοντας τον αντικαταστάτη του Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ. Παράλληλα, το εν λόγω δημοσίευμα τονίζει πως τόσο η Μπαρτσελόνα, όσο και η Βαλένθια φέρεται πως βολιδοσκοπούν την κατάσταση.

Ο 27χρονος γκαρντ πραγματοποιεί φέτος μια πολύ καλή σεζόν σε επίπεδο Ευρωλίγκας, αριθμώντας 10,7 πόντους, 4,3 ασίστ, 2,8 ριμπάουντ και 14,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε σύνολο 24 αναμετρήσεων.

