Ευχές και... αιχμές του Νέρι Καστίγιο προς τον Μιρτσέα Λουτσέσκου 

Η οικογένεια Ραζβάν Λουτσέσκου περνάει δύσκολες στιγμές με την περιπέτεια της υγείας του Μιρτσέα (πατέρα του Ραζβάν). Από τους πολλούς παίκτες που έχει προπονήσει ο 80χρονος είναι και ο Νέρι Καστίγιο. Ο άλλοτε παίκτης της Σαχτάρ και επί σειρά ετών του Ολυμπιακού θέλησε να στείλει τις ευχές του προς τον Ρουμάνο, αφήνοντας και αιχμές για τον τρόπο που διαχειρίστηκε κάποτε τη δική του παρόμοια κατάσταση.

«Χάρηκα που πήγε ο γιος σου να σε δει σε αυτές τις δύσκολες ώρες να τον έχεις δίπλα σου. Εμένα δεν με άφησες να δω τη μάνα μου όταν μπήκε σε κώμα και ούτε να την αποχαιρετήσω στην κηδεία της. Παρόλα αυτά εύχομαι να γίνεις καλά και να έχεις τους ανθρώπους σου δίπλα σου», αναφέρει μέσω Instagram ο παλαίμαχος επιθετικός των Ουκρανών.

Πηγή: skai.gr

