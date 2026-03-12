Conference League: Επίδειξη δύναμης της ΑΕΚ στη Σλοβενία, 0-4 την Τσέλιε

Το καθήκον της και με το παραπάνω έκανε η ΑΕΚ στην Σλοβενία με αντίπαλο την Τσέλιε, καθώς πήρε τη νίκη με το ευρύ 0-4 και στην πραγματικότητα εξασφάλισε την πρόκριση στους «8» του Conference League από τον πρώτο αγώνα, δίνοντας τη δυνατότητα στον προπονητή της να διαχειριστεί τα επόμενα παιχνίδια. Η Ένωση ήταν καταιγιστική στο πρώτο ημίχρονο όπου χωρίς υπερβολή θα μπορούσε να έχει σκοράρει 6-7 φορές, τελικά έβαλε τρία γκολ, πέτυχε το τέταρτο στο ξεκίνημα της επανάληψης και κάπου εκεί έριξε ρυθμό.

Διάταξη 4-3-3 από τον Ιβάν Μαγέφσκι για την Τσέλιε. Στο τέρμα ο Λέμπαν, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Νιέτο, Μπέιγκερ, Τουτισκίνας και Κάρνιτσνικ. Σε ρόλο αμυντικού χαφ ο Χρκα, με τους Κβέσιτς και Σέσλαρ να κινούνται εσωτερικά μπροστά του, ενώ στα άκρα δεξιά ήταν ο Ιοσίφοφ και αριστερά ο Βάνσας με σέντερ φορ τον Κούτσιτς.

Σχηματισμό 4-4-2 για την ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς. Στην εστία ο Στρακόσα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Μουκουντί και Ρέλβας, ενώ στο δεξί άκρο ήταν ο Ρότα και στο αριστερό ο Πήλιος. Στα χαφ οι Μαρίν και Πινέδα, με τον Κοϊτά (αριστερά) και τον Γκατσίνοβιτς (δεξιά) να κινούνται μπροστά τους τόσο εσωτερικά όσο και στα άκρα, ενώ δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης οι Γιόβιτς και Βάργκα.

Το ματς:

Τρομερό το ξεκίνημα της αναμέτρησης για την ΑΕΚ, που στο 3' κέρδισε κόρνερ με τον Γκατσίνοβιτς κι απ' αυτή τη στατική φάση άνοιξε το σκορ με τον ανίκητο στον αέρα Βάργκα! Ο σπεσιαλίστας Μαρίν εκτέλεσε υπέροχα και ο Ούγγρος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 17ο φετινό γκολ της Ένωσης από στατική φάση.

Ο «δικέφαλος» έφτανε με ευκολία στην περιοχή των γηπεδούχων και στο 10' το διαγώνιο σουτ του Γκατσίνοβιτς έφυγε άουτ, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα (11') ο Βάργκα με ωραία προσποίηση απέφυγε τον αντίπαλό του αλλά η δυνατή του εκτέλεση τράνταξε το αριστερό δοκάρι του Λέμπαν, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία και για ένα δεύτερο τέρμα.

Η Τσέλιε αδυνατούσε να βάλει φρένο στην επιθετικότητα των «κιτρινόμαυρων» με τους Κοϊτά (15') και Γιόβιτς (16') να απειλούν με σουτ. Η άμυνα της ΑΕΚ δεν απειλούνταν και στο 31' ο Βάργκα έχασε νέα τρομερή ευκαιρία όταν άδειασε τον αντίπαλό του μέσα στην περιοχή με φοβερή ντρίμπλα, με τον Λέμπαν να του λέει «όχι» στο τετ α τετ. Το δεύτερο γκολ της Ένωσης ήταν θέμα χρόνου να έρθει και σημειώθηκε στο 33’ με τον Κοϊτά, που πάτησε περιοχή από πάσα του Γιόβιτς, πέρασε τον Νιετό και με το ιδανικό τελείωμα έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Δεν πέρασαν λίγα λεπτά και στο 36’ η ΑΕΚ βρήκε και τρίτο τέρμα με τον Γκατσίνοβιτς σε ένα εξωπραγματικό πρώτο ημίχρονο! Εξαιρετικά κάθετη του Γιόβιτς στον Πήλιο, που έκανε το γύρισμα στην περιοχή η μπάλα απομακρύνθηκε πάνω στον Σέρβο, που με μια λόμπα σκόραρε το 3-0. Ο Γκατσίνοβιτς ίσως και να ήθελε να βγάλει σέντρα με την μπάλα να παίρνει περίεργη τροχιά, αλλά λίγη σημασία είχε αυτό με την Ένωση να κάνει ό,τι θέλει την Τσέλιε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Πήλιος στο 38’ από κοντά δεν μπόρεσε να σκοράρει, ενώ στο 45’+1’ οι παίκτες της ΑΕΚ έχασαν νέα μεγάλη ευκαιρία όταν βγήκαν τέσσερις εναντίον δύο, ο Κοϊτά πάσαρε στον Γιόβιτς που πάτησε περιοχή αλλά ο Λέμπαν τον σταμάτησε στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους.

Η ΑΕΚ δεν άφησε το πόδι από το… γκάζι και στο 49’ βρήκε και τέταρτο τέρμα: η εκτέλεση φάουλ του Μαρίν σταμάτησε στο δοκάρι, η μπάλα στρώθηκε στον Μουκουντί που σε κενή εστία την έσπρωξε προς τα δίχτυα. Δευτερόλεπτα αργότερα ο Γιόβιτς άγγιξε και πέμπτο τέρμα για την Ένωση, που στη συνέχεια έριξε τον ρυθμό, πραγματοποιώντας και την κατάλληλη διαχείριση.

Ο Νίκολιτς προχώρησε σε αλλαγές, με τον Κουτέσα που είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο να δοκιμάζει το συρτό σουτ στο 77’ που μπλόκαρε ο Λέμπαν. Τα τελευταία λεπτά ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με την ΑΕΚ ουσιαστικά να έχει κλειδώσει από τώρα το εισιτήριο για τα προημιτελικά!



