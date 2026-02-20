Η ΑΕΚ βρίσκεται ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Conference League, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Football Rankings, οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα και αναλύσεις της Opta Analyst.

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων αγώνων των playoffs, η Ένωση συγκεντρώνει 8% πιθανότητες για να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στη σχετική λίστα.

Μπροστά από την ΑΕΚ βρίσκονται η Κρίσταλ Πάλας με 31%, η Στρασμπούρ με 13% και η Φιορεντίνα με 9%, ενώ πίσω της ακολουθούν ομάδες όπως η Μάιντς (7%), η Σπάρτα Πράγας (6%) και η Ράγιο Βαγιεκάνο (6%).

Οι προβλέψεις αυτές προκύπτουν από ειδικό μοντέλο που λαμβάνει υπόψη στατιστικά δεδομένα, αποδόσεις και πιθανές διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό. Παράλληλα, η ΑΕΚ περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στη φάση των «16», ο οποίος θα προκύψει από τα ζευγάρια Νόα-Άλκμααρ και Ντρίτα-Τσέλιε.

Πηγή: skai.gr

