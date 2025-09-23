Πιθανώς και στο «Καμπ Νου» το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός - Τι δήλωσε ο Λαπόρτα

Η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να περιμένει τις άδειες για να μπορέσει να επιστρέψει στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου». Αυτό, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Ζοάν Λαπόρτα, δεν αναμένεται να γίνει στο ματς της Κυριακής με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ωστόσο είναι πιθανό να γίνει στα ματς του Champions League, ανάμεσα στα οποία είναι και αυτό με τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου.

«Όλα δείχνουν πως αν δεν πάρουμε την άδεια για το ‘Καμπ Νου’, θα παίξουμε απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο Μοντζουίκ. Εκεί είναι το πλάνο να παίξουμε και απέναντι στην Παρί για το Champions League τη 1η Οκτωβρίου. Για να παίξουμε στο ‘Καμπ Νου’ θέλουμε την άδεια ότι το γήπεδο είναι απόλυτα ασφαλές. Ο αγωνιστικός χώρος είναι έτοιμος, τον έχουν εγκρίνει τόσο η LaLiga όσο και η UEFA», ανέφερε.

Όσο για το αν η Μπαρτσελόνα μπορεί να δώσει τα ματς μετά την Παρί για την League Phase του Champions League στο «Καμπ Νου»; «Υπάρχει ένας κανονισμός που δεν επιτρέπει να γίνει αλλαγή έδρας, αλλά αν έχουμε άδεια να παίξουμε στο ‘Καμπ Νου’ με 45.000 φιλάθλους, θα το συζητήσουμε με την UEFA, μήπως και μπορεί να υπάρχει μια ευελιξία στο θέμα αυτό. Έχουμε πολύ καλή σχέση, μίλησα στο γκαλά της Χρυσής Μπάλας με τον πρόεδρο Τσέφεριν και οι σχέσεις αυτές είναι σημαντικές για το μέλλον», τόνισε.

