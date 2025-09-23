Ο Ολυμπιακός αποκάλυψε τις εμφανίσεις του για τη σεζόν 2025/26, με τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου και τα δύο μεγάλα αστέρια της ομάδας, Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ, να πρωταγωνιστούν.

Η κεντρική φανέλα είναι η παραδοσιακή ερυθρόλευκη, αλλά με μια μεγάλη κόκκινη και δύο αντίστοιχου μεγέθους λευκές ρίγες στο μπροστινό μέρος. Οι άλλες δύο φανέλες είναι ολόλευκη και κατάμαυρη, με κάποιες κόκκινες λεπτομέρειες αντίστοιχα.

«Ολυμπιακός και GSA με στόχο τον ουρανό! Never quit We are Olympiacos», αναφέρεται στο σύνθημα που λέει ο «Παπ».

Ο Ολυμπιακός αρχίζει τις επίσημες υποχρεώσεις του την Παρασκευή με το Super Cup της Ρόδου, ενώ την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η Ευρωλίγκα με διαβολοβδομάδα στην Ισπανία απέναντι σε Μπασκόνια (30/9) και Ρεάλ Μαδρίτης (2/10).

Δείτε το σποτάκι για τις νέες εμφανίσεις:

