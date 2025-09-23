Λογαριασμός
To teaser του Παναθηναϊκού για τη νέα φανέλα με πρωταγωνιστή τον Ναν

Μια πολύ μικρή πρώτη γεύση για τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού δίνει ο Κέντρικ Ναν σε βίντεο του βασικού χορηγού της ομάδας

Παναθηναϊκός

Μια πρώτη, έστω και μικρή, γεύση της φανέλας που θα φορά τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός δίνει το βίντεο του βασικού χορηγού της ομάδας.

Σε αυτό ο Κέντρικ Ναν προσφέρει μια γρήγορη ματιά στη νέα εμφάνιση, που φαίνεται πως είναι σε πιο σκούρο πράσινο (και με τον χορηγό όχι στην παραδοσιακή κόκκινη απόχρωση), ενώ οι συμπαίκτες του, Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Γιάννης Κουζέλογλου μένουν με το στόμα ανοιχτό.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Κέντρικ Ναν
