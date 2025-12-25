Γιορτές στο Μαρόκο για τον Εμπαπέ

Στο Μαρόκο για να δει Κύπελλο Εθνών Αφρικής ο Εμπαπέ. Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ταξίδεψε στη χώρα που διοργανώνει τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση της Αφρικής, μαζί με τους γονείς του και τον αδερφό του, ενώ πρόκειται να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Μαρόκου με το Μάλι (26/12, 22:00).

Όπως αποκάλυψε η Equipe, ο Εμπαπέ δεν μπορούσε να αρνηθεί την πρόταση του καλού του φίλου, Αχράφ Χακίμι, και θα περάσει μέρος των διακοπών του στο Μαρόκο, πριν επιστρέψει στη Μαδρίτη και στις προπονήσεις της Ρεάλ, τη Δευτέρα 29/12.

