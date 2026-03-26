Αμετάβλητο το απουσιολόγιο στον Παναθηναϊκό

Με πρωινή προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και χωρίς κάποιο απρόοπτο συνεχίστηκε σήμερα (26/3) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ενόψει της έναρξης των playoffs.



Κι αυτό γιατί τόσο ο Γεντβάι όσο και ο Πάλμερ-Μπράουν έκαναν ατομικό πρόγραμμα για μια ακόμα φορά. Τη θεραπεία τους ακολούθησαν οι Κάτρης, Ερνάντεθ και Σισοκό, ενώ μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Κυριόπουλος.

Παράλληλα, απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Τετέι, Κοντούρης, Ίνγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς, Μπόκος, αλλά και ο Ντέσερς που έχει ειδική άδεια για να προχωρήσει στην επέμβαση στον τένοντα.



Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα, οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.



Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να δώσει τετραήμερο ρεπό στους παίκτες του Παναθηναϊκού, με την επόμενη προπόνηση να διεξάγεται την προσεχή Τρίτη (31/3).

