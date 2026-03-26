Ο BwinΣΠΟΡ FM 94,6 στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Μονακό

Ο Παναθηναϊκός AKTOR στοχεύει στο «δύο στα δύο», αυτή την εβδομάδα, στην Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλη τη δράση της κρίσιμης αναμέτρησης απέναντι στην Μονακό.

Την Παρασκευή (27/03), στις 21:15, οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν υποδέχονται την ομάδα του Πριγκιπάτου, σε ένα ματς που η νίκη αποτελεί μονόδρομο. Τις προσπάθειες των παικτών του τριφυλλιού, για ακόμη ένα καθοριστικό βήμα προς τα πλέι οφ, περιγράφει από το κατάμεστο «TelekomCenter» ο Γιώργος Πετρίδης.

Μετά το τέλος του αγώνα, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τις απόψεις των ακροατών.

Παναθηναϊκός AKTOR-Μονακό, την Παρασκευή (27/03) στις 21:15. Ο δρόμος για το Final-4 της Αθήνας περνά από τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

