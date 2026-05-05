Νέα... σύνδεση Παναθηναϊκού και Φερεϊρίνια από τη Βραζιλία! Πριν από περίπου έναν μήνα, δημοσίευμα από τη Βραζιλία συνέδεσε τον 28χρονο εξτρέμ της Σάο Πάουλο με το «τριφύλλι».

Πλέον ένα νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά από το «AVANTE MEU TRICOLOR» αναφέρει ότι ο εξτρέμ της Σάο Πάουλο έχει λάβει κρούσεις τόσο από το τριφύλλι, όσο και από ομάδα του Κατάρ την οποία ωστόσο δεν κατονομάζει.

Το δημοσίευμα αναφέρει:

«Ο Φερεϊρίνια προσέλκυσε το ενδιαφέρον τουλάχιστον δύο τουρκικών συλλόγων στις δύο τελευταίες μεταγραφικές περιόδους κι ενώ τώρα υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες αγορές.

Σύμφωνα με το ΄AVANTE MEU TRICOLOR΄, έχει δεχτεί κρούσεις από δύο διαφορετικές αγορές.

Για μία από αυτές μπορούμε να υποδείξουμε τον ενδιαφερόμενο σύλλογο: τον ελληνικό Παναθηναϊκό. Η άλλη προέρχεται από το Κατάρ, αλλά το όνομα της ομάδας κρατείται μυστικό» σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ και προσθέτει:

«Επισήμως πηγές εντός της ποδοσφαιρικής ηγεσίας της Σάο Πάολο υποβαθμίζουν το θέμα, αλλά η πρόσφατη αναζήτηση εξτρέμ υποδηλώνει ότι μπορεί όντως να συμβεί μια κίνηση στην αγορά μεταγραφών.

Μια διαπραγμάτευση πρέπει να είναι πολύ συμφέρουσα από άποψη αξίας, δεδομένου ότι η Σάο Πάολο κατέχει μόνο το 60% των δικαιωμάτων του παίκτη».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.