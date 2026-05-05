Η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, αφού τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της Stoiximan Super League είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με απόσταση έξι βαθμών από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Εφόσον η Ένωση κατακτήσει τον τίτλο θα εξασφαλίσει εισιτήριο για τα playoffs του Champions League στο μονοπάτι των πρωταθλητών και θα χρειάζεται μία πρόκριση για να βρεθεί στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το Football Meets Data συγκέντρωσε τις 54 ομάδες που θα βρίσκονταν στα προκριματικά της διοργάνωσης, αν ολοκληρωνόντουσαν τώρα όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης και με βάση τη στατική ανάλυση χρήζει την ΑΕΚ ως την επικρατέστερη απ' όλες για να προκριθεί στη League Phase!

Συγκεκριμένα, η Ένωση είναι στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας με 72.9% πιθανότητες, με δεύτερη τη Νορβηγική Βίκινγκ με 66% και τρίτη την Μπενφίκα με 59.4%. Μάλιστα από τις 54 ομάδες μόλις αυτές οι τρεις έχουν πάνω από 50% πιθανότητες για να είναι στη League Phase του Champions League.

🔵 UCL qualifiers are a very tricky affair.



🥊 54 teams fighting for only 7⃣ slots that lead to the league stage.



Of the 54 teams currently holding a position to play in 🔵 UCL qualifiers, only 3 of them have >50% chance of making it to the league stage!



— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 5, 2026

