Ο ΟΦΗ έκανε μια εντυπωσιακή πορεία στη σεζόν, φτάνοντας ως την κατάκτηση του δεύτερου Κυπέλλου της ιστορίας του, ενώ θα αγωνιστεί και σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Αναμφίβολα, αρκετοί παίκτες των Κρητικών ανέβασαν τις μετοχές τους και ένας από αυτούς φαίνεται πως είναι ο Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι, ο 26χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ βρίσκεται στα ραντάρ τριών ομάδων. Μία από αυτές που φέρεται να έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον είναι ο Παναθηναϊκός, ενώ στη «μάχη» για τον Κροάτη κεντρικό αμυντικό έχουν μπει και οι Λέφσκι Σόφιας, Κράσνονταρ και Λοκομοτίβ Μόσχας.

Ο Κρίζμανιτς έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2028 με τον ΟΦΗ, ενώ στη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 32 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

🚨🔥 EXCL | Panathinaikos, Levski Sofia, Lokomotiv Moscow and Krasnodar are all showing strong interest in Krešimir Krizmanić.



The OFI Crete centre-back, fresh Greek Cup winner, is under contract until June 2028.



One to watch ahead of the summer transfer session. 👀 pic.twitter.com/XWDyLrSHru — Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 30, 2026

