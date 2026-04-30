Το χθεσινό 2-2 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Τοντέλα δεν κόστισε μόνο την απώλεια δύο βαθμών στην πρώτη, αλλά και… ένα εκατομμύριο ευρώ.

Όσο, δηλαδή, είναι το ποσό που θα καταβάλλουν τα «λιοντάρια» στον Παναθηναϊκό, αφού ο Γιώργος Βαγιαννίδης συμπλήρωσε 20 παιχνίδια ως βασικός με τη φανέλα τους και καλύφθηκε ο σχετικός όρος στην καλοκαιρινή συμφωνία των δύο ομάδων για την μεταγραφή του!

Θυμίζουμε ότι το «τριφύλλι» είχε πάρει 13 εκατομμύρια ευρώ από την μεταγραφή του Έλληνα δεξιού μπακ στην Σπόρτινγκ, ενώ είχε λαμβάνειν ένα εκατομμύριο ακόμα σε περίπτωση 20 συμμετοχών του με μίνιμουμ παρουσίας τα 45 λεπτά ανά ματς.

Συνθήκη η οποία συνέβη, με το κόστος της μεταγραφής του Βαγιαννίδη να ανεβαίνει στα 14 εκατομμύρια ευρώ και τον Παναθηναϊκό να περιμένει ένα ακόμα. Σε περίπτωση που η πορτογαλική ομάδα κατακτήσει το πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν.

Για την ιστορία, ο 24χρονος άσος μετράει συνολικά 31 εμφανίσεις, με επτά ασίστ σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.