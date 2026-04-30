Conference League: Σπουδαίες μάχες στα ημιτελικά σε Μαδρίτη και Κρακοβία

Σπουδαίοι ημιτελικοί στο Conference League με τους πρώτους αγώνες σε Μαδρίτη και Κρακοβία που μπορούν να κρίνουν πολλά ενόψει των ρεβάνς που θα κρίνουν τα δύο εισιτήρια για τον τελικό της Λειψίας.

Αρχικά, στο «Βαγέκας» η Ράγιο Βαγεκάνο υποδέχεται το Στρασβούργο (22:00) με την ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ να βρίσκεται για πρώτη φορά στους «4» ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ οι Γάλλοι έχουν να θυμούνται ως ευρωπαϊκή διάκριση την κατάκτηση του Κυπέλλου Ιντερτότο το 1995.

Το σύνολο του Ινίγο Πέρεθ προέρχεται από το εντός έδρας 3-3 με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για τη La Liga, στην οποία είναι στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη με τον 38χρονο τεχνικό να μην μπορεί να υπολογίζει τους τραυματίες Λουίζ Φελίπε και Άλβαρο Γκαρθία. Να σημειωθεί ότι με επτά αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Παλαθόν για τη συμπεριφορά του προς διαιτητή χάνοντας το υπόλοιπο της LaLiga, αλλά παραμένοντας διαθέσιμος για την Ευρώπη.

Από την άλλη, το Στρασβούργο πηγαίνει στον ημιτελικό με καλή ψυχολογία μετά το διπλό με 3-2 στην έδρα της Λοριάν που τη διατήρησε στην 8η θέση εκεί όπου απέχει επτά βαθμούς από τις θέσεις που εξασφαλίζουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Ο΄Νιλ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Ανσελμίνο, Πανικέλι, Αμουγκού και Μπάρκο.

Στην αντίπερα όχθη, η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι τυπικά γηπεδούχα στο ουδέτερο «Χένρικ Ρέιμαν» της Κρακοβίας κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας με τους Ουκρανούς να θέλουν να ζήσουν τη δεύτερη κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου μετά το Κύπελλο UEFA το 2009. Όσον αφορά την αγγλική ομάδα, αυτή εδώ, είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή της πορεία και θέλει να φτάσει για πρώτη φορά σε έναν ευρωπαϊκό τελικό.

Το σύνολο του Αρντά Τουράν στην τελευταία του αγωνιστική υποχρέωση νίκησε 3-1 την Κουντρίβκα και είναι κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον Τούρκο τεχνικό να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Η Κρίσταλ Πάλας στην Premier League προέρχεται από την ήττα με 3-1 στο «Άνφιλντ» κόντρα στη Λίβερπουλ και είναι στο -6 από τις θέσεις που εξασφαλίζουν ευρωπαϊκό εισιτήριο, με πέντε αγωνιστικές να απομένουν. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντουκουρέ, Ενκέτια, Γκεσάντ.

