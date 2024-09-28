Δια πυρός και σιδήρου ο Ολυμπιακός στο ραντεβού με τον Παναθηναϊκό

Ίδρωσε, αλλά προκρίθηκε στον τελικό του Stoiximan Super Cup που διεξάγεται στη Ρόδο ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν σκούρα κόντρα σε ένα Περιστέρι, που παρουσιάστηκε εξαιρετικό καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου ημιτελικού, καταφέρνοντας όμως να βρουν τις λύσεις στην «τελική ευθεία» του αγώνα, φτάνοντας στην πολύ δύσκολη νίκη με 79-74 και εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στον αυριανό τελικό (29/09, 20:30), όπου θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό.

Κορυφαίοι για τους νικητές οι Βεζένκοφ (20π, 6/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα) και Πετρούσεφ (18π., 9 ριμπ.), οι οποίοι ήταν και οι μοναδικοί διψήφιοι στο ματς για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ για το Περιστέρι ξεχώρισαν Κόφεϊ (19π) και Κάρμπερι (13π, 3/6 τρίποντα, 7 ασίστ).

Το ματς:

Με Γουόκαπ, Φουρνιέ (στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό), Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Ράιτ ξεκίνησαν τον ημιτελικό οι «ερυθρόλευκοι», ενώ οι Πάτον, Κάρμπερι, Πάπας, Πουλιανίτης και Κόφεϊ ήταν η αρχική πεντάδα για το Περιστέρι. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους «ερυθρόλευκους» να ψάχνουν τα πατήματά τους και με το Περιστέρι να μπαίνει με 2/2 τρίποντα από Κάρμπερι και Πουλιανίτη, παίρνοντας προβάδισμα με 6-2. Με τον Πάτον να έχει 7 πόντους από νωρίς, η ομάδα του Λιμνιάτη προηγήθηκε με 17-11, αλλά σε εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός αντέδρασε, βελτιώθηκε και στις δύο πλευρές του παρκέ και έκλεισε την πρώτη περίοδο έχοντας φτιάξει σερί 11-2, έχοντας για πρωταγωνιστή τον Βεζένκοφ, που έφτασε τους 10 και με τον Ράιτ να βγάζει ενέργεια στο παρκέ, με μπλοκ και ριμπάουντ. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους «ερυθρόλευκους» στο +3 (22-19).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.