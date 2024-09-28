Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Διαθέτει δυο NBA projects που θα κάνουν την διαφορά

Ο επτάστερος έχει στα σπλάχνα του δύο παιδιά με άπειρο ταλέντο και τρομερές προοπτικές εξέλιξης, με τον κόσμο του NBA να τους έχει εντοπίσει και να τους έχει στις high-tier lists.  

Το ελληνικό μπάσκετ έχει παράδοση στην παραγωγή ταλέντων, και ο Παναθηναϊκός διατηρεί τον ρόλο του ως πρωτοπόρος στην ανάπτυξη νεαρών παικτών. Δύο από τους πιο ελπιδοφόρους παίκτες που αναδεικνύονται στο ρόστερ του είναι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και ο Νεοκλής Αβδάλας, οι οποίοι προσελκύουν το ενδιαφέρον των scouts του NBA και θεωρούνται υποψήφιοι για υψηλές θέσεις στο NBA Draft στο μέλλον.

Ας δούμε τι καθιστά αυτούς τους δύο παίκτες τόσο ξεχωριστούς και πώς διαμορφώνονται οι πιθανότητες τους να βρεθούν στο top pick του NBA Draft.

Πηγή: PAO PANTOU

ΠΑΟ Παναθηναϊκός
