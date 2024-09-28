Λογαριασμός
Γκούμας στο “P”: Θα κατέβαζα ενδεκάδα με δυο αμυντικά χαφ κόντρα στην ΑΕΚ, σκόρερ o Ιωαννίδης

Ο ιστορικός αρχηγός των «πράσινων» μιλά αποκλειστικά στο Paopantou για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός δίνει το δεύτερο ντέρμπι της σεζόν κόντρα στην ΑΕΚ, την Κυριακή στις 21:30 στην OPAP Arena.

Το “τριφύλλι” πήρε στην προηγούμενη αγωνιστική μια πολύτιμη νίκη κόντρα στον Πανσερραϊκό με 3-1 και τώρα θέλει να βρεθεί στην πρώτη τριάδα. 

Ενόψει του κρίσιμου αγώνα ο Γιάννης Γκούμας, μια μεγάλη μορφή της Παναθηναϊκή οικογένειας, μιλά αποκλειστικά στο Paopantou και αναλύει τους δυο μονομάχους της Κυριακής.

Πηγή: skai.gr

