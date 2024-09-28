Ρομάνο: «Υπογράφει τριετές συμβόλαιο ο Γιαζίτσι στον Ολυμπιακό»

Τη σπουδαία μεταγραφή του Γιουσούφ Γιαζίτσι είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν φέρει στην Ελλάδα τον ποιοτικό Τούρκο μεσοεπιθετικό, ο οποίος μάλιστα περνά από όλες τις απαραίτητες εξετάσεις (ιατρικά και εργομετρικά). Ο 28χρονος αναμένεται σύντομα να βρεθεί και στα γραφεία της πειραιώτικης ΠΑΕ με σκοπό να βάλει και την υπογραφή του στο συμβόλαιό του.

Κάτι που επιβεβαιώνει και ο έγκυρος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, λέγοντας πως ο Γιαζίτσι θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Ασφαλώς, αυτό που μένει πλέον να φανεί είναι και η ετοιμότητα του Γιουσούφ Γιαζίτσι, ώστε να διαπιστωθεί από πότε θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

🔴⚪️🇬🇷 Yusuf Yazici, set to sign three year deal at Olympiacos after Adam Ounas deal collapsed. pic.twitter.com/shdhru7M1T September 28, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.