Ρομάνο: «Υπογράφει τριετές συμβόλαιο ο Γιαζίτσι στον Ολυμπιακό»

Ολοκληρώνεται το deal μεταξύ του Ολυμπιακού και του Γιουσού Γιαζίτσι, όπως επιβεβαιώνει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Ρομάνο

Τη σπουδαία μεταγραφή του Γιουσούφ Γιαζίτσι είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός.
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν φέρει στην Ελλάδα τον ποιοτικό Τούρκο μεσοεπιθετικό, ο οποίος μάλιστα περνά από όλες τις απαραίτητες εξετάσεις (ιατρικά και εργομετρικά). Ο 28χρονος αναμένεται σύντομα να βρεθεί και στα γραφεία της πειραιώτικης ΠΑΕ με σκοπό να βάλει και την υπογραφή του στο συμβόλαιό του.
Κάτι που επιβεβαιώνει και ο έγκυρος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, λέγοντας πως ο Γιαζίτσι θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
Ασφαλώς, αυτό που μένει πλέον να φανεί είναι και η ετοιμότητα του Γιουσούφ Γιαζίτσι, ώστε να διαπιστωθεί από πότε θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός Μεταγραφή
