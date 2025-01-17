Danielle Collins- Australian Open: Φιλάκια και τσαλίμια στο κοινό που την έβριζε

H τενίστρια Danielle Collins, 11η στον κόσμο για τις επιδόσεις της, αποδοκιμάστηκε και χλευάστηκε για νίκη της επί της Destanee Aiava στο Australian Open από ένα μεθυσμένα πλήθος που ξέσπασε σε ιαχές.

Το «μπούλιγκ» του κοινού δε φάνηκε να επηρεάζει την Collins η οποία φώναξε «σκάσε» σε έναν οπαδό στέλνοντάς φιλιά στις εξέδρες και χτυπώντας τα οπίσθια της, σε μια ιδιαίτερη έντονη εκδήλωση της χαράς της για τη νίκη που κατάφερε.

Παρά το εχθρικό κλίμα σε βάρος της εν συνεχεία είπε ότι «λάτρεψε» την ατμόσφαιρα στο στάδιο.

«Το κάνω αυτό όλη μου τη ζωή και μου αρέσει να παίζω μπροστά από ένα πλήθος που έχει ενέργεια, ανεξάρτητα από το τι υποστηρίζει», είπε στους δημοσιογράφους μεταξύ άλλων περιγράφοντας πως είπε στον εαυτό της πως εφόσον πρόκειται να μείνει εκεί για δυόμισι ώρες και να ανεχτεί όλους αυτούς τους ανθρώπους, θα μπορούσα να φύγει και με το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο.

«Ένα από τα καλά του να είσαι επαγγελματίας αθλητής είναι ότι οι άνθρωποι που δε σε συμπαθούν και οι άνθρωποι που σε μισούν, πληρώνουν στην πραγματικότητα τους λογαριασμούς σου», συνόψισε χαριτολογώντας.

Πηγή: skai.gr

