Μεντιλίμπαρ: «Σκοράροντας στα τελευταία λεπτά δείχνουμε ότι παλεύουμε μέχρι τέλους»

Δηλώσεις ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, έκανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» μίλησε για τον Γιάρεμτσουκ, τονίζοντας ότι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που πήρε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε επίσης στα γκολ που πετυχαίνει η ομάδα του στα τελευταία λεπτά των αγώνων, αλλά και στο τζιν του πουκάμισο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

Για τον Γιάρεμτσουκ και το κατά πόσο είναι άτυχος ή υποτιμημένος: «Είναι αλήθεια πως είμαστε πολλοί και δεν έχουν όλοι οι παίκτες τον χρόνο συμμετοχής που αξίζουν. Όλοι οι παίκτες είναι εδώ και ο συγκεκριμένος το δείχνει με τη δουλειά του. Δικαιούται να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Δεν έλειψαν οι ατυχίες είτε λόγω τραυματισμών, είτε εξαιτίας άλλων αιτιών δεν ήταν πάντα διαθέσιμος για εμάς. Εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του, δεν έπαψε να διεκδικεί τη θέση του με την καθημερινή του εικόνα στις εμφανίσεις. Έβαλε ένα ωραίο γκολ που βοήθησε την ομάδα μας. Ελπίζουμε λοιπόν και στις επόμενες φορές που θα χρησιμοποιηθεί να είναι τόσο αποτελεσματικός!».

Ο Παναγιώτης Ρέτσος ως αρχηγός δήλωσε πως η ομάδα είναι κοντά στον Γιάρεμτσουκ και τον Πασχαλάκη. Αυτό δείχνει τι κλίμα υπάρχει εν όψει των ματς που ακολουθούν; «Στην προπόνηση της Πέμπτης οι παίκτες που δεν αγωνίστηκαν στο Κύπελλο τα πήγαν περίφημα! Είναι κάτι που συνήθως δεν συμβαίνει. Αυτό γιατί οι παίκτες που έπαιξαν κάνουν αποθεραπεία και όσοι δεν έπαιξαν προπονούνται μόνοι τους και το επίπεδο της προπόνησης είναι λίγο κατώτερο. Αυτό δεν συμβαίνει εδώ. Αν η ομάδα έχει επιτυχίες δεν τις οφείλει μόνο στους παίκτες που παίζουν, αλλά και σε όσους δεν παίζουν! Οπότε η τελευταία μας προπόνηση ήταν ποιοτική με παίκτες που δεν έπαιξαν στο κύπελλο και αυτό είναι πολύ καλό για εμάς!».

Το ματς με τον Ατρόμητο είναι νωρίς και ακολουθούν ντέρμπι στη Super League. Το βλέπει ως ευκαιρία να γίνει μεγαλύτερη η διαφορά του Ολυμπιακού; «Πρέπει να κερδίσουμε αρχικά για να μιλήσουμε για αύξηση της διαφοράς! Στην καλύτερη περίπτωση θα κρατήσουμε τη βαθμολογική μας διαφορά και στη συνέχεια έρχονται και άλλα ντέρμπι και άλλα παιχνίδια που αν κερδίζουμε θα μας βοηθήσουν να αυξήσουμε τη διαφορά. Πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε το ματς της Κυριακής με τον Ατρόμητο το οποίο είναι νωρίς το μεσημέρι. Πρέπει να είμαστε σίγουροι και σταθεροί για να διατηρήσουμε τουλάχιστον τη βαθμολογική μας διαφορά».

Απ’ τις 7 Δεκεμβρίου ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει νωρίς στα ματς. Είναι κάτι που λείπει απ’ την ομάδα για να παίρνει εύκολες νίκες; «Θα μας άρεσε να σκοράρουμε νωρίτερα στα ματς, αλλά κυρίως μας αρέσει να κερδίζουμε τα παιχνίδια! Το γεγονός πως σκοράρουμε προς το τέλος, φανερώνει πως παλεύουμε μέχρι το τέλος και δεν παραιτείται η ομάδα απ’ το κυνήγι της νίκης. Πολλές φορές όταν σκοράρεις νωρίς, στη συνέχεια μπορείς να “κοιμηθείς”, όπως έχει συμβεί στο Καραϊσκάκη, όταν προηγούμαστε και και δεν κερδίζουμε. Είναι προτιμότερο να κυνηγάς το αποτέλεσμα μέχρι το φινάλε αν πρέπει να διαλέξω, γιατί το γκολ νωρίς ενέχει κινδύνους!».

Η αγάπη του κόσμου είναι αναμφισβήτητη και έχει προκαλέσει τρέλα με το μπλου τζιν πουκάμισο, το οποίο κάποιοι λένε πως όταν το βλέπουν οι αντίπαλοι τρομάζουν. Είναι γούρι ή στυλ; «Είναι ένας τρόπος που αντιμετωπίζω τα ματς. Φόρεσα το πόλο με το τζιν πουκάμισο και πήγαμε καλά! Όταν κερδίζεις τα ματς και είσαι ντυμένος κάπως, μέσα στο μυαλό σου θες να επαναλάβεις ακριβώς το ίδιο τελετουργικό. Το φόρεσα ξανά και κερδίσαμε. Ίσως είναι κάτι που συμβαίνει στο δικό μου μυαλό. Όμως απ’ ό,τι λέτε το σκέφτονται κι άλλοι! Όταν κάτι πάει καλά, θες να το επαναλάβεις!».

