Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 84 ετών άφησε ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ντένις Λόου (Denis Law).

Σε μία λητή δήλωσή τους, οι συγγενείς του σπουδαίου ποδοσφαιριστή ανακοίνωσαν την απώλειά του:

«Με βαριά καρδιά σας ανακοινώνουμε ότι απεβίωσε ο πατέρας μας Ντένις Λόου. Έδωσε σκληρή μάχη, αλλά τελικά, βρήκε τη γαλήνη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους τον φρόντισαν στο παρελθόν, αλλά πολύ περισσότερο το τελευταίο διάστημα. Ξέρουμε πόσο τον υποστήριξαν και τον αγάπησαν οι άνθρωποι και για αυτήν την αγάπη ήταν πάντοτε ευγνώμον και αυτό έκανε τη διαφορά».

Ο Ντένις Λόου γεννήθηκε γεννήθηκε στο Αμπερντίν της Σκωτίας και τον Αύγουστο του 2021 διαγνώστηκε με άνοια.

Ο επιθετικός που άφησε εποχή με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πέτυχε 237 γκολ σε 40 εμφανίσεις, ενώ η μεταγραφή του το 1962 ήταν η ακριβότερη της εποχής.

Είναι ο μοναδικός Σκωτσέζος που έχει κερδίσει το βραβείο Ballon d'Or, το 1964 και ήταν μέλος της ομάδας που κέρδισε το ευρωπαϊκό κύπελλο το 1968, όντας ο πρώτος αγγλικός σύλλογος που το κατάφερε.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε ανακοίνωσή της, τόνισε: «Όλοι στην ομάδα πενθούν για τον Ντένις Λόου, τον βασιλιά του Stretford End, που απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών. Το πνεύμα και η αγάπη του για το παιχνίδι, καθιστούν τον απόλυτο σκόρερ έναν ήρωα της γενιάς του. Τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του. Η μνήμη του θα ζήσει για πάντα».

