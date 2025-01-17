Παναργειακός: Παραιτήθηκε ο Βαζάκας μετά την ήττα από την ΑΕΚ Β

Ο Παναργειακός γνώρισε την ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ Β και συνεχίζει στα χαμηλά της βαθμολογίας.



Ο Γιώργος Βαζάκας ανέλαβε την ευθύνη και μετά το παιχνίδι υπέβαλε την παραίτησή του στη διοίκηση της ομάδας. Μένει να δούμε αν θα γίνει αποδεκτή ή όχι.

«Μετά το τέλος του παιχνιδιού και την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ Β με 0-3 ο προπονητής της ομάδας μας Γιώργος Βαζάκας έθεσε την παραίτηση του στη διάθεσή της διοίκησης», αναφέρει η ανακοίνωση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.