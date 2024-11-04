DANA: Ο Λεβαντόφσκι δείχνει το νερό που έχει μαζέψει το πάρκινγκ του στη Βαρκελώνη

Λογαριασμός
Βίντεο: Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δείχνει το πλημμυρισμένο πάρκινγκ του στη Βαρκελώνη από την κακοκαιρία DANA

Δείτε το βίντεο με τον άσο της Μπαρτσελόνα να αποκαλύπτει τα προβλήματα που αρχίζουν να υπάρχουν στην πόλη.

Ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται το πρόβλημα το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργείται στη Βαρκελώνη από την κακοκαιρία DANA δημοσίευσε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ο άσος της Μπαρτσελόνα ανέβασε τα socia media εικόνες από το πάρκινγκ του σπιτιού του στην πόλη στο οποίο φαίνεται ο όγκος νερού που έχει αρχίσει να μαζεύεται και στην πρωτεύουσα της Καταλονίας.

Θυμίζουμε ότι εδώ και λίγες ώρες οι τοπικές Αρχές έχουν κηρύξει την περιφέρεια σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού.

