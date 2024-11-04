DANA: Ο Λεβαντόφσκι δείχνει το νερό που έχει μαζέψει το πάρκινγκ του στη Βαρκελώνη

Ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται το πρόβλημα το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργείται στη Βαρκελώνη από την κακοκαιρία DANA δημοσίευσε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.



Ο άσος της Μπαρτσελόνα ανέβασε τα socia media εικόνες από το πάρκινγκ του σπιτιού του στην πόλη στο οποίο φαίνεται ο όγκος νερού που έχει αρχίσει να μαζεύεται και στην πρωτεύουσα της Καταλονίας.



Θυμίζουμε ότι εδώ και λίγες ώρες οι τοπικές Αρχές έχουν κηρύξει την περιφέρεια σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού.

😰 Así se encuentra el parking de Robert Lewandowski. #fcblive



¡Mucho cuidado a todo el mundo!🙏🏼@annalewandowska vía ‘Instagram’ pic.twitter.com/0ul7U3HzBw November 4, 2024

