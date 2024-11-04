Πλημμύρες στην Ισπανία - Κόκκινος συναγερμός και στη Βαρκελώνη

Κόκκινος συναγερμός για «ακραίο κίνδυνο» λόγω καταρρακτωδών βροχοπτώσεων έχει εκδοθεί για τη Βαρκελώνη, την ώρα που σε άλλα μέρη της Ισπανίας οι ομάδες έρευνας συνεχίζουν να αναζητούν πτώματα στις πλημμυρισμένες περιοχές.

Καταιγίδα και χαλαζόπτωση έπληξε σήμερα την περιοχή της Βαρκελώνης πλημμυρίζοντας δρόμους, σπίτια και το αεροδρόμιο El Prat.

Εικόνες από το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης

Así estamos en Barcelona. Cuidado. pic.twitter.com/aL4mQqRHAq — Mario Boss (@_mario_boss) November 4, 2024

Τουλάχιστον 217 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται στη Βαλένθια και άλλες περιοχές της ανατολικής Ισπανίας, μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που έφερε το φαινόμενο της «κρύας σταγόνας» πριν από 6 ημέρες.

Σήμερα, η τοπική κυβέρνηση της Καταλονίας προειδοποίησε για «συνεχείς και καταρρακτώδεις» βροχές σε δύο περιοχές, προειδοποιώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια και να μείνουν μακριά από ρυάκια και χαράδρες.

🔴 ❗️ RED WARNING for Barcelona Coastline. Extreme danger due to torrential rain!



This is in Castelldefels in the province of Barcelona in Catalonia, Spain. It's never ending 😭 pic.twitter.com/6QSu2Ln0JD — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2024

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εικόνες από πλημμυρισμένους δρόμους στη Βαρκελώνη και ορμητικά νερά να κατακλύζουν τις σκάλες κτιρίων.

Επίσης, το κτίριο του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου El Prat φαίνεται να έχει πλημμυρίσει επίσης, με δεκάδες πτήσεις να έχουν ακυρωθεί και άλλες να έχουν πάρει οδηγίες για προσγείωση σε άλλα αεροδρόμια.

Η διαχειρίστρια εταιρεία εξέτρεψε σε εναλλακτικά αεροδρόμια 17 πτήσεις που επρόκειτο σήμερα το πρωί να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο El Prat, όπως ανέφερε στον λογαριασμό της στο Χ.

Η βροχή σταμάτησε αργά σήμερα το πρωί και το αεροδρόμιο επαναλειτουργεί, είπε εκπρόσωπος στο Reuters.

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε έγραψε στον λογαριασμό του στο Χ ότι η λειτουργία των προαστιακών τρένων της Καταλονίας ανεστάλη.

Φωτ. αρχείου από πλημμύρες στη Βαρκελώνη το 2020

