Παναθηναϊκός: Σε ρυθμούς Τζουργκάρντεν, ατομικό ο Μάγκνουσον

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του το «διπλό» στον Βόλο και επικεντρώνεται από σήμερα (04/11) σε… ένα ακόμα, αυτή την φορά επί της Τζουργκάρντεν!



Με το «τριφύλλι» να ξεκινάει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την σουηδική ομάδα χωρίς τον Χόρντουρ Μάγκνουσον ο οποίος ταλαιπωρείται από οίδημα -ενώ είναι και εκτός της ευρωπαϊκής λίστας- και προπονήθηκε μόνος του.

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα έγινε σε, με όσους παίκτες του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του χθεσινού νικηφόρου αγώνα στο Πανθεσσαλικό στάδιο να κάνουνκαι τους υπόλοιπους να προπονούνται κανονικά...«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον προσεχή αγώνα του UEFA Conference League με αντίπαλο τη Τζουργκάρντεν.Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα στο Βόλο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας.Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησε άσκηση εναλλαγής από επίθεση σε άμυνα και από άμυνα σε επίθεση, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.Ατομικό πρόγραμμα λόγω οιδήματος ακολούθησε ο Μάγκνουσον».

