Δ. Γιαννακοπούλου: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός συνένοχος στη χυδαία και βάναυση λεκτική κακοποίησή μου»

Με ανακοίνωσή της, η Δέσποινα Γιαννακοπούλου, πήρε θέση για συνθήματα που την αφορούσαν την Κυριακή στο ΣΕΦ στο ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού, κάνοντας λόγο για βία με σεξιστικά και προσωπικά κίνητρα

«Αυτό το αίσχος - αυτή η ντροπή - ανέβηκε στην επίσημη σελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Επικύρωσαν δημόσια τη χυδαιότητα. Την αναπαρήγαγαν επίσημα. Την υπέγραψαν. Και αυτό δεν είναι απλώς αδιανόητο. Είναι επικίνδυνο. Είναι η απόλυτη ηθική πτώση» αναφέρει χαρακτηριστικά η Δέσποινα Γιαννακοπούλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Δέσποινας Γιαννακοπούλου

«Τη χθεσινή βραδιά υπέστην μία επίθεση που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της αθλητικής αντιπαλότητας. Στο γήπεδο του ΣΕΦ, και ενώ δεν είχα καμία απολύτως εμπλοκή με τον αγώνα ή τους διαγωνιζόμενους, στοχοποιήθηκα προσωπικά με χυδαία, απάνθρωπα και απροκάλυπτα σεξιστικά συνθήματα, τα οποία ακούστηκαν δυνατά και επαναλαμβανόμενα από μερίδα οπαδών της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Δεν περιγράφεται με λέξεις η ντροπή και η οργή που ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Οι κραυγές εκείνες δεν στρέφονταν απλώς ενάντια στο πρόσωπό μου – επιχείρησαν να με εξευτελίσουν, να με μειώσουν και να με πληγώσουν βαθιά, δημόσια, μπροστά σε χιλιάδες θεατές, επειδή είμαι “η κόρη του Γιαννακόπουλου”. Όμως έχω όνομα, υπόσταση και αξιοπρέπεια, και δεν αποδέχομαι καμία ταπείνωση στο όνομα καμίας αντιπαλότητας.



Οι στιγμές που βίωσα δεν ήταν ούτε “ατυχές συμβάν” ούτε “αθλητικό πάθος”. Ήταν βία με καθαρά σεξιστικά, προσωπικά κίνητρα, την οποία ουδείς από τους παρόντες υπευθύνους τόλμησε να αποδοκιμάσει εκείνη τη στιγμή. Καμία αντίδραση. Καμία συγγνώμη. Καμία ανάληψη ευθύνης.

Η σιωπή των διοικούντων της ΚΑΕ Ολυμπιακός με προσβάλλει εξίσου με τα συνθήματα των φιλάθλων τους. Όταν βλέπεις μία κοπέλα να γίνεται αντικείμενο χυδαίας και βάναυσης λεκτικής κακοποίησης και δεν αντιδράς, δεν σηκώνεσαι, δεν ζητάς συγγνώμη, τότε παύεις να είσαι απλώς αμέτοχος. Γίνεσαι συνένοχος.

Και το αποκορύφωμα; Αυτό το αίσχος – αυτή η ντροπή – ανέβηκε και στην επίσημη σελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Επικύρωσαν δημόσια τη χυδαιότητα. Την αναπαρήγαγαν επίσημα. Την υπέγραψαν. Και αυτό δεν είναι απλώς αδιανόητο. Είναι επικίνδυνο. Είναι η απόλυτη ηθική πτώση.

Δηλώνω με πλήρη επίγνωση και απόλυτη νηφαλιότητα ότι δεν πρόκειται να αποδεχθώ τέτοια μεταχείριση από κανέναν. Ούτε να μείνω σιωπηλή. Όποιοι νομίζουν ότι μπορούν να φωνάζουν το όνομά μου με χυδαιότητα, να με μετατρέπουν σε αντικείμενο διασυρμού και να μην λογοδοτούν, πλανώνται πλάνην οικτρά.

Είμαι περήφανη για το ποια είμαι. Δεν ντρέπομαι για το επώνυμό μου, αλλά δεν θα ανεχτώ να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για να βιάζουν λεκτικά την προσωπικότητά μου. Το όνομά μου δεν είναι σύνθημα. Το σώμα μου δεν είναι αφορμή για γελοία ανδρικά αποθέματα “αντρισμού”. Η παρουσία μου δεν είναι αφορμή για κακοποίηση.

Από σήμερα και στο εξής, κάθε τέτοια πράξη θα έχει νόμιμες, δημόσιες και ηθικές συνέπειες. Δεν πρόκειται να επιτρέψω το παρελθόν να περάσει χωρίς αντίδραση. Γιατί ό,τι, η ανοχή, σε επιτρέπει. Κι εγώ δεν επιτρέπω τίποτα πλέον».

